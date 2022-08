Bürgerradweg ist plötzlich in Gefahr

billerbeck

Entsetzen in Billerbeck: Der geplante Bürgerradweg entlang der Landstraße 581 durch Osthellen und Westhellen ist plötzlich in Gefahr: Der Beirat bei der der unteren Naturschutzbehörde (Kreis) hat dem Projekt seine Zustimmung verweigert. Und das, nachdem Stadt, Kreis und Landesbetrieb Straßen NRW es gemeinsam über mehrere Jahre zusammen mit Bürgern entwickelt haben und die Planungen kurz vor dem Abschluss stehen. Nach dem Nein des Beirats muss sich der Kreisausschuss nun mit dem Thema befassen und die Entscheidung treffen – möglichst bereits in seiner Sitzung Mitte September.

Von Ulrike Deusch