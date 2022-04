Christian Frieling ist neuer Regionalleiter

Billerbeck

Neuer Regionalleiter der Sparkasse in Billerbeck ist Christian Frieling. Er folgt auf Karl-Heinz Thier, der in die Firmenkundenberatung wechselt. Das teilte die Sparkasse Westmünsterland mit. Frieling ist 37 Jahre alt und seit 15 Jahren für die Sparkasse tätig und hat hier seine Ausbildung zum Bankkaufmann und Fortbildung zum Sparkassen-Betriebswirt erfolgreich absolviert. Er wechselt aus einer Führungsaufgabe im Beratungscenter Nottuln. „Für die Leitung unserer Regionaldirektion Billerbeck haben wir mit Herrn Frieling einen erfahrenen und versierten Nachfolger gefunden“, sagt Vorstandsvorsitzender Heinrich-Georg Krumme. „Herrn Thier danke ich sehr für seinen erfolgreichen Einsatz über zehn Jahre in Billerbeck“, blickt Heinrich-Georg Krumme zurück. „Ich wünsche ihm einen guten Start in der neuen Aufgabe.“ Die Domstadt habe für die Sparkasse eine besondere Bedeutung: Dem trage die strategisch richtige Fusion vor zwanzig Jahren, die erfreuliche Entwicklung des Kundengeschäfts und die erhebliche Kapitalstärkung der Sparkassenstiftung Billerbeck Rechnung, wie es in einer Pressemitteilung heißt. „Karl-Heinz Thier hat diese Entwicklung weiter vorangetrieben und als Vorstandsvorsitzender des Stiftungsvorstands mit seinen Kollegen Förderungen im Umfang von über 680 000 Euro begleitet“, so Heinrich-Georg Krumme. Mit der Regionalleitung verbunden ist auch die Tätigkeit im Vorstand der Sparkassenstiftung Billerbeck. „Der entsprechende Wechsel soll in der Kuratoriumssitzung im November erfolgen“, kündigt Bürgermeisterin Marion Dirks als Vorsitzende des Kuratoriums an.