Corona-Schaden in Millionenhöhe

Billerbeck

Vergleichsweise gute Nachrichten hat Kämmerin Marion Lammers dem Rat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause präsentiert: Aktuell beträgt der so genannte Coronaschaden im Haushalt 2022 knapp 1,1 Millionen Euro. Was daran gut ist? „Wir hatten zwischendurch mit rund einer Million Euro mehr gerechnet“, sagte Lammers.

Von Ulrike Deusch