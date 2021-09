Culture Camp rundum gelungen

Billerbeck

Spaß und jede Menge Action waren am Samstagnachmittag am Helker Berg angesagt. „Die kriege ich so schnell nicht wieder mit“, war sich ein Großvater aus Darup sicher, der mit seinen zwei Enkelkindern mal kurz beim „Baumberge Culture Camp (BCC)“ vorbeischauen wollte. Kein Wunder, denn das Angebot mit verschiedenartigen Workshops war einfach zu groß und zu verlockend. Da durften sich die jungen Teilnehmer zwischen zehn und 14 Jahren schon mal mit der Qual der Wahl auseinandersetzen.

Von Ulla Wolanewitz