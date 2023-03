Da fliegt das Ei zum Frühstück

Billerbeck

David Langkamp und Daniel Lorenz vom äußerst beliebten Zirkustheater StandArt sind im Rahmen des städtischen Kulturprogramms zu Gast. Am Sonntagvormittag (12. 3.) bieten sie in der Geschwister-Eichenwald-Aula auf ihrer „Spieltrieb-Tour“ Zuschauern ab drei Jahren – aber auch der ganzen Familie – ein kurzweiliges, humorvolles und komisches Programm, das auch zirkusreife Artistik bietet, so die Ankündigung.