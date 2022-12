Damit Senioren eine gute Zeit haben

Mit einer Vorlesestunde von Maria Gilgenast in der „Guten Stube“ des St.-Ludgerus-Stifts beginnt am 3. Januar eine neue Ära im Angebot für Senioren. „Älter werden in Billerbeck“ ist das Netzwerk überschrieben, das einerseits nach 45 erfolgreichen Jahren die Altenbegegnung weiterentwickelt und andererseits mit einem ganz neuen Ansatz startet: „Wir möchten alle Organisationen, Einrichtungen, Gruppen und Einzelpersonen, die sich in Billerbeck um Senioren kümmern und Angebote für sie machen, vernetzen“, sagt Ludger Althoff von der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, bei dem die Fäden für das neue Netzwerk zusammenlaufen.

Und nicht nur das: Wer als Einzelner, Verein oder Gruppe spezielle Angebote für Senioren macht, ist eingeladen, sich zu melden und ebenfalls einzubringen. So soll das Netzwerk lebendig bleiben und weiter wachsen. Auch die Stadt begleitet es positiv: „Wir fühlen uns nicht nur für Kinder oder Familien zuständig, sondern haben auch einen Blick auf die alten Menschen in Billerbeck und begrüßen dieses Projekt“, so Martin Struffert, bei der Stadtverwaltung für den Bereich Soziales zuständig.

Angebote zur Freizeitgestaltung, Gesundheitsförderung, Spiritualität und Bildung will das Netzwerk bündeln. Aber auch das seit Jahren beliebte Frühstück, das Kartenspielen und Klönen wie es in der Altenbegegnung Tradition hat, wird auf dem Programm stehen, das im Januar beginnt und schon bis Ende Juni ausgearbeitet ist. „Aber wir möchten auch hören, was älteren Menschen in Billerbeck noch fehlt und was sie sich an Angeboten wünschen“, betont Ludger Althoff.

Auch die bislang beteiligten Gruppen sind dabei, weitere Programmpunkte zu entwickeln. „Wir könnten uns zum Beispiel auch gut ein Seniorenkino vorstellen“, verrät Althoff schon mal ein bisschen von dem, woran gerade noch getüftelt wird. Marie Theres Maeßen, die sich jahrelang in der Altenbegegnung engagiert hat, würde gern das Thema Neue Medien auf die Agenda nehmen. Das Programm soll also künftig immer noch weiter ergänzt oder variiert werden. Und noch etwas ist den neuen Senioren-Netzwerkern wichtig: „Wir möchten auch die jüngeren Alten ansprechen“, schmunzelt Althoff und meint alle ab etwa 60 Jahren.

Während die frühere Altenbegegnung bekanntlich eine feste Adresse hatte, die mit der Umgestaltung des Ludgerus-Areals aufgegeben werden musste, sind die Senioren künftig an verschiedenen Orten willkommen. Vor allem in der „Guten Stube“ im St.-Ludgerus-Stift finden viele Veranstaltungen statt, aber bisweilen auch im katholischen Pfarrheim oder im Wintergarten der Evangelischen Gemeinde oder – Achtung – auf der Weitblickwiese. Dort nämlich ist im April Bogenschießen geplant. Für alle Billerbecker 55plus.

7 Eine Übersicht über das Halbjahresprogramm 2023 findet sich auf der Homepage der Stadt (www.billerbeck.de) unter dem Stichwort „Pflege und Senioren“ und auf der Seite der Kinder-, Jugend und Familienhilfe (www.kjfh-billerbeck. de). In schriftlicher Form liegen wenige Exemplare in den Kirchen, im Rathausfoyer und beim Billerbecker Anzeiger aus.