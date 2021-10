Darup soll Schnellbus bekommen

Der Schnellbus soll künftig in Nottuln nicht mehr durchs Wohngebiet bummeln, damit die Fahrtzeit verkürzt wird. Dadurch kann Darup angebunden werden, wo der Bus an der Haltestelle beim Alten Hof Schoppmann halten soll. Ansonsten soll der Bus unterwegs nur zentrale Haltestellen ansteuern. Es geht von Nottuln direkt über die Autobahn A 43 nach Münster. „Es soll sich schließlich um eine echte Schnellbuslinie handeln“, betonte Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr. Schnellbusse werden auf direkter Achse von A nach B geführt, ohne Schleifen durch Wohngebiete. Dies sei so auch bei dem neuen Expressbus X 90 im Südkreis berücksichtigt worden, der zwischen Olfen, Lüdinghausen, Senden und Münster pendelt, verglich der Landrat. Nach diesem Vorbild soll der Bus auch zwischen Darup und Münster verkehren.

Der Halt beim Alten Hof Schoppmann zielt zudem darauf auf, das Naturschutzzentrum des Kreises Coesfeld und den Alten Hof Schoppmann mit seinem umfangreichen Veranstaltungsprogramm besser an den öffentlichen Personennahverkehr anzubinden. Der Kreis rechnet mit Kosten von rund 40 000 Euro pro Jahr für das neue Angebot. Von Montag bis Freitag sind 32 Fahrten geplant.

Die Schleife durch das Wohngebiet Nottuln-Süd soll dabei nicht ganz aufgegeben werden, denn morgens und abends sollen noch Fahrten angeboten werden, die dann aber nicht mehr den Schnellbus-Charakter haben und als „D-Fahrten“ gekennzeichnet sind.

Im Vorfeld waren bereits Gespräche in Nottuln geführt worden. Dann ging es ganz schnell – und nun soll schon zum Fahrplanwechsel das neue Busangebot kommen. Die Grünen enthielten sich im Kreistag, nicht wegen des Angebots, aber weil ihnen das Verfahren zu wenig transparent erschien. „Eigentlich war vereinbart worden, dass vorab eine Bürgerinformation in Nottuln zu den Varianten stattfindet“, so Norbert Vogelpohl (Coesfeld). Die CDU führte an, dass in Nottuln im Vorfeld Gespräche gelaufen seien und über das Vorhaben informiert worden sei. Auch seien die Fahrten durchs Wohngebiet in Nottuln ja nicht komplett gestrichen. Die Variante ganz ohne Schleife stand im Kreistag zur Abstimmung, sie fand aber keinerlei Unterstützung.

Die RVM hatte zusammen mit dem Zweckverband Mobilität Münsterland (ZVM) zuvor die Strecke bereits abgefahren, um zu checken, inwieweit sich die Anbindung von Darup realisieren lässt. Die Bezirksregierung Münster muss als zuständige Genehmigungsbehörde noch eine mögliche Konkurrenz zum Bus R62/63 zwischen Coesfeld-Darup-Nottuln-Münster prüfen. Diese Strecke wird eigenwirtschaftlich von der Firma Veelker gefahren, während der S 60 von Nottuln nach Münster gemeinwirtschaftlich von der RVM bedient wird.