Billerbeck

(sdi). Dass sie dieses Jahr durchgehend fahren können – ohne zeitweilige pandemiebedingte Zwangspause wie in den vergangenen zwei Jahren. „Das ist mein größter Wunsch“, sagt Udo Drees. Der Vorsitzende des Bürgerbus-Vereins berichtet, dass Corona natürlich auch den Bürgerbus stark getroffen hat. „Das hat ganz doll reingehauen“, so der Domstädter. Zwei schwierige Jahre liegen hinter den Ehrenamtlichen des Vereins. Schließlich musste der Bus 2020 mehrere Monate in der Garage bleiben, im vergangenen Jahr ist es sogar etwa ein halbes Jahr lang zum Stillstand gekommen. Erst seit Mitte Juni rollt der Bus wieder über Billerbecker Straßen und hat seitdem etwa 13 000 Kilometer zurückgelegt.