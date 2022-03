(sdi). „Das ist ein starkes Zeichen“, sagte Bürgermeisterin Marion Dirks, nachdem der Rat einstimmig eine Resolution gegen den Krieg in der Ukraine verabschiedet hat. „Russland hat unter der Führung von Wladimir Putin die Ukraine überfallen. Der Rat der Stadt Billerbeck verurteilt diesen menschenverachtenden Angriffskrieg“, ist darin zu lesen. Der Rat fordert ein sofortiges Ende aller Kampfhandlungen und einen Abzug aller russischen Truppen vom Territorium der Ukraine. Bundesregierung und Bundestag werden aufgefordert, alles dafür zu tun, Putin wieder an den Verhandlungstisch zu bringen. In der verabschiedeten Resolution heißt es auch: „Wer bei uns in Billerbeck Schutz sucht, kann sich auf die Unterstützung der Stadt und ihrer Menschen verlassen.“

In der Ratssitzung informierte Martin Struffert, Leiter des städtischen Fachbereiches Soziales, auch über die Unterbringung von Menschen, die aus der Ukraine flüchten und Schutz suchen. In Billerbeck seien bislang noch keine Kriegsflüchtlinge angekommen. „Es weiß zurzeit kein Mensch, wie viele Menschen kommen“, so Struffert. Das sei nicht planbar.

Die Stadtverwaltung hat – wie schon in den vergangenen Tagen berichtet – Vorbereitungen getroffen und auch einen Aufruf nach Wohnraum in der Bürgerschaft gestartet. Über 30 Rückmeldungen gebe es – vom Zimmer bis zur Ferienwohnung. „Wir sortieren die Angebote gerade“, berichtete der Fachbereichsleiter. Es müsse geklärt werden, für welchen Zeitraum sie zur Verfügung gestellt werden könnten. „Wir sind sehr dankbar dafür. Das ist einfach toll“, sagte Struffert über das private Engagement in Billerbeck. Die alte Feuerwache sei ein Backup für die Unterbringung von Geflüchteten. Struffert: „Wir gehen davon aus, dass uns die privaten Angebote schon super gut weiterhelfen.“ Neben der Aufnahme von Kriegsflüchtlingen müsse auch weiterhin die Aufnahme anderer Geflüchteter mit berücksichtigt werden. Er berichtete, dass gerade zwei afghanische Ortskräfte aufgenommen worden seien. Der Kreis wolle laut Struffert prüfen, ob es aufgrund der zu erwartenden Kriegsflüchtlinge rechtlich möglich sei, ein zusätzliches Kontingent an Kita-Plätzen vorzuhalten.