Billerbeck

Die Trommeln sind die ersten, die von Weitem zu hören sind. Sie werden immer lauter. Und dann sind sie da: Die Reiter, der Schützenzug, die prächtig geschmückten, weißen Kutschen – in einer von ihnen sitzt Marian Waltersmann. Er ist der neue König der St.-Johanni-Schützenbruderschaft. „Das ist ein unbeschreibliches Gefühl“, sagt er. Dass er mal das Zepter in seinen Händen hält, die Königskette trägt und die Johanniter regiert, das hat sich Marian Waltersmann gewünscht und war auch so von ihm geplant. „Eigentlich schon vor Corona“, erzählt er. Aber dann kam ihm die Pandemie dazwischen und er musste warten.

Von Stephanie Sieme