„Das ist ein wichtiges Zeichen“, sagte Bürgermeisterin Marion Dirks, nachdem der Schul- und Sportausschuss den Beschluss einstimmig gefasst hatte. Zwar konnten die Billerbecker Politiker den Entwurf einer Stellungnahme der Gemeinde Havixbeck zum Antrag der Stadt Münster auf Errichtung einer Gesamtschule am Standort Roxel rein rechtlich nur zur Kenntnis nehmen, doch das Abstimmungsergebnis zeigte, dass sie dahinter stehen – wie auch schon die Havixbecker Politik in der vergangenen Woche.

Seit über einem Jahr schwelt der Streit zwischen Münster und den beiden Kommunen Havixbeck und Billerbeck, die mit der Errichtung einer Gesamtschule in Münster den Billerbecker Teilstandort der Anne-Frank-Gesamtschule (AFG) gefährdet sehen. Im September hatte die Stadt Münster den förmlichen Antrag auf eine dritte städtische Gesamtschule in Roxel bei der Bezirksregierung gestellt. Der Gemeinde Havixbeck wurde als Schulträgerin der AFG Gelegenheit gegeben, eine Stellungnahme abzugeben. Die ist laut Marion Dirks eng mit der Stadt Billerbeck abgestimmt.

In der Stellungnahme legen die beiden Kommunen noch einmal ihren Standpunkt dar. Es könne darin deutlich gemacht werden, dass Schüler aus Münster durch eine Gesamtschule in Roxel an der AFG fehlen werden. „Wir brauchen die Schüler aus Münsters Westen, damit die Sechszügigkeit unserer Schule bestand hat“, betonte die Bürgermeisterin. Die ist Voraussetzung dafür, dass der AFG-Standort Billerbeck erhalten bleibt. Wenn die Sechszügigkeit einbreche, sei die Schule in ihrem jetzigen Bestand gefährdet. „Bürgermeister aus Nachbarkommunen stellen sich ganz klar an unserer Seite. Münster muss Rücksicht nehmen auf den ländlichen Raum“, sagte Marion Dirks. Die Bezirksregierung habe in Vorgesprächen deutlich gemacht, dass Wert darauf gelegt werde, dass rein sachlich eine Entscheidung getroffen werde. Schließlich müsse die Bezirksregierung damit rechnen, dass die Entscheidung, wie sie auch ausfällt, beklagt werde. „Wir legen großen Wert darauf, dass es keine politische Entscheidung ist“, so die Bürgermeisterin. Ende November soll laut Marion Dirks eine Entscheidung seitens der Bezirksregierung getroffen werden.

Dass Münster einen Bedarf nach einer weiteren Gesamtschule habe, sei sicherlich nachvollziehbar, wie Hubertus Messing, Leiter des städtischen Fachbereiches zentrale Dienste und Ordnung, betonte. „Münster hat im Gegenzug zu uns aber immer die Möglichkeit, Schulstandorte zu verlegen. Wir nicht.“

„Ich bin seit 18 Jahren im Amt. Ich hatte gedacht, dass wir beim Thema Schule endlich Ruhe haben. Irgendwann muss es doch aufhören, dass man sich gegenseitig gefährdet“, so die Bürgermeisterin. Es müsse für eine gute Versorgung im ländlichen Raum gesorgt werden. Die sei aber gefährdet, „wenn Städte wie Münster solche Wege gehen“. Maggie Rawe (Grüne) erkundigte sich, ob die Stadt Billerbeck keine eigene Stellungnahme abgeben könne. Schließlich gebe es die besondere Problematik mit dem Billerbecker Teilstandort. Rein rechtlich sei es laut Bürgermeisterin so, dass es die Stellungnahme der Gemeinde Havixbeck als Schulträgerin sei, faktisch sei es aber eine gemeinsame Stellungnahme. Havixbeck und Billerbeck würden fest beieinander, Seite an Seite stehen. „Der Bezirksregierung ist die Thematik bewusst, dass wir die Kommune sind, die am ärgsten betroffen ist“, sagte Hubertus Messing.