„Das ist einstimmig – und das ist auch gut so“

Die wird in Havixbeck und Billerbeck weiterhin sehr kritisch gesehen, weil es dadurch eine Gefährdung insbesondere des Billerbecker Teilstandortes der AFG geben könnte. In Münster dagegen stellt man sich weiterhin auf den Standpunkt, dass die Schülerzahlen für beide Einrichtungen ausreichen werden und will das bereits bestehende Schulzentrum in Roxel, das bisher von der auslaufenden Friedensreich-Hundertwasser-Schule genutzt wurde, unbedingt für eine Gesamtschule weiternutzen.

Alles hinlänglich bekannt und die Argumente beider Seiten direkt und indirekt über die Bezirksregierung, die am Ende die Entscheidung treffen muss, bereits mehrfach ausgetauscht. Nur dass mittlerweile der Streit zwischen den Kommunen nicht mehr nur im Rahmen einer Voranfrage ausgetragen wird, die im vergangenen Jahr zugunsten Havixbecks und Billerbecks ausgefallen war, sondern dass nun tatsächlich der förmliche Antrag der Stadt Münster auf Errichtung der Gesamtschule in Roxel bei der Bezirksregierung vorliegt. Die wird nun also verbindlich entscheiden und muss vorher förmlich die betroffenen Umlandkommunen anhören, wie es jetzt geschieht.

Dafür würden eigentlich Schreiben der Bürgermeister reichen, doch in Havixbeck und Billerbeck hat man sich dazu entschieden, die Stellungnahme auch durch die Politik absegnen zu lassen. Deshalb also der Termin im Sozialausschuss und deshalb wird sich in Havixbeck auch noch der Haupt- und Finanzausschuss im Rahmen einer Eilentscheidung mit der Stellungnahme befassen.

Inhaltlich gibt es in der nicht allzu viel Neues zu lesen. Das wäre angesichts der Dauer des Streits auch etwas verwunderlich. Aber, so sagte es Bürgermeister Jörn Möltgen sinngemäß, der Teufel stecke im Detail. Denn, und so explizit steht es auch im bisherigen Entwurf der Stellungnahme: „Münster hat in den zahlreichen Schritten bis zum jetzigen Antrag immer wieder oftmals geringfügig veränderte Daten und Interpretationen geliefert.“ Auch jetzt noch sei oftmals nur schwer nachzuvollziehen, auf welcher Grundlage genau die Stadt den Antrag gestellt habe. „Die über 150 Seiten sind ein Sammelsurium an Argumenten, die prognostizierten Schülerzahlen für uns utopisch“, sagte Möltgen. Das entscheidende Kriterium aus Sicht der Umlandgemeinden bleibt damit, wie viele Schüler künftig noch für die AFG zu erwarten sind, wenn die Roxeler Gesamtschule genehmigt wird. 150 müssen es für die bisherige Sechszügigkeit sein. Die ist Voraussetzung, dass der Standort Billerbeck erhalten bleibt.

Kernargument zwei für die Ablehnung des Vorhabens ist die mit existierenden Anmeldezahlen unterfütterte Befürchtung, dass künftig viele besonders leistungsstarke Schüler die wohnortnähere Schule bevorzugen könnten. Die aber brauche die AFG dringend für ihr Leistungsgefüge, um eine attraktive Oberstufe zu bieten. Sei diese nicht gesichert, habe das das Potenzial, die AFG in eine Abwärtsspirale zu schicken. „Wir brauchen weiterhin die Schüler aus Münsters Westen“, fasste es Möltgen zusammen.

Wie der neue Regierungspräsident Andreas Bothe die Situation bewertet, wird sich zeigen. „Letztlich liegt die Entscheidung bei der Bezirksregierung“, sagte Ausschussvorsitzende Margarete Schäpers. „Und wir hoffen natürlich, dass die dort unsere Besorgnis verstehen.“

7 Kommenden Dienstag ist die Stellungnahme auch Thema im Billerbecker Schul- und Sportausschuss. Die Sitzung beginnt um 17 Uhr im Rathaus. Interessierte Zuhörer sind willkommen.