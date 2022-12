Die Mauern im Erdgeschoss stehen. Decken und Treppen zum Obergeschoss sind fertig. „Man kann schon erahnen, wie es einmal aussehen soll“, sagt Leon Rasche vom gleichnamigen Billerbecker Architekturbüro. „Das Jahresziel haben wir erreicht.“ Im Juli ist der Bau der neuen Rettungswache an der Darfelder Straße gestartet. „Jetzt geht die Baustelle erst einmal in den Winterschlaf“, berichtet der Architekt. In der zweiten Kalenderwoche des neuen Jahres sollen die Rohbauarbeiten fortgesetzt werden. Dann fällt auch der Startschuss für die ersten Klinkerarbeiten. „Der Klinker ist bestellt und steht bereit“, soNiklas Rasche, ebenfalls vom gleichnamigen Architekturbüro.

4,3 Millionen Euro investiert der Kreis Coesfeld für den Bau der neuen Rettungswache. Und bislang liege man im Kostenrahmen, wie Josef Wolber, bei der Kreisverwaltung für das Gebäudemanagement verantwortlich, informiert. Mit Blick auf die im neuen Jahr zu erwartenden Preissteigerungen beim Baumaterial hofft er, dass das auch so bleibt.

An der Darfelder Straße entsteht ein zweigeschossiges Flachdach-Gebäude, das 595 Quadratmeter groß sein wird. Logistikräume, Desinfektionsbereich, Haustechnik, Umkleiden und Sanitärräume sowie drei Fahrzeughallen, von denen eine als Reserveplatz dient und zunächst als Waschhalle ausgebaut wird, werden sich im Erdgeschoss befinden. Bei Bedarf könnte künftig sogar noch eine weitere Halle angebaut werden. Eine Etage darüber sind dann Aufenthalts- und Ruheräume, ein Büro für die Wachleitung sowie die Küche. Zur Ausstattung des Gebäudes gehört auch eine Photovoltaik-Anlage.

Weil der bisherige Rettungswachen-Standort an der Holthauser Straße zu klein ist, es dort kein Erweiterungspotenzial gibt und er nicht mehr den aktuellen Anforderungen entspricht, hat sich der Kreis Coesfeld für einen Neubau auf einem anderen Grundstück entschieden. Die Fläche an der Darfelder Straße hat die Stadt Billerbeck dem Kreis Coesfeld zur Verfügung gestellt. „Eine alte Industriebrache wird wieder nutzbar gemacht. Die Lage hier ist top“, sagt Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr mit Blick auf die Hilfsfristen im Rettungsdiensteinsatz. Bevor der Bau der neuen Rettungswache allerdings starten konnte, musste das Grundstück zunächst einmal von Altlasten geräumt werden, was laut Kreis zu einer kleinen Verzögerung geführt hat. Zwar seien Bodenuntersuchungen im Vorfeld gemacht worden und auch die Vornutzung des Grundstückes bekannt gewesen, dennoch habe es die ein oder andere kleine Überraschung gegeben – wie „alte Betonreste und Zinkbadewannen“, so Wolber. Fachgerecht sei alles entsorgt worden, so Schulze Pellengahr.

Im Sommer 2023 soll die neue Rettungswache fertig sein. Einen dreimonatigen Probebetrieb wird es geben, bevor die alte Wache an der Holthauser Straße endgültig vom Netz genommen wird. „Alle Abläufe werden dann durchgespielt“, sagt Wolber. Damit alles reibungslos laufe, wenn der Betrieb auf die neue Wache umgestellt werde, so Schulze Pellengahr. Direkt vor der Wache wird an der Darfelder Straße eine Ampelanlage installiert. Bei einer Alarmierung schaltet diese automatisch auf Rot, der Verkehr auf der Darfelder Straße wird angehalten und die Einsatzkräfte können ohne Hoheitszeichen ausrücken. „Das Hoheitszeichen wird erst auf der Straße eingeschaltet“, erklärt Wolber. Mit der Ampel soll auch eine sichere Ausfahrt von ausrückenden Einsatzkräften gewährleistet werden.