In Verzicht und Geduld mussten sich nicht nur die örtlichen Chöre in den letzten Monaten üben. Corona forderte den Sangesfreudigen äußerste Zurückhaltung ab, da die Virenlast der Pandemie-Ära eine zu große Gefahr darstellt. Viele Chorleiter und Vorsitzende beschäftigt derzeit die Frage: Wo fangen wir an, wenn wir dann wieder anfangen? Wird der Chor diese Zeit überstehen? Fangen wir wieder ganz von vorne an?

Etwa 14 Millionen Menschen in Deutschland singen und musizieren. Etwa vier Millionen über 14 Jahren singen nach Angaben des Deutschen Musikinformationszentrums in Gesangsgruppen und Chören. Etwa eine Million von ihnen sind in den rund 15 000 Chören beim Deutschen Chorverband organisiert.

Wie Chorleiterin Susanne Pölling vom „Spirit of Joy“ bestätigte, stehen derzeit alle ihre sangesfreudigen Mitglieder in den Startlöchern und warten auf grünes Licht. In Kürze wird der deutsche Chorverband kundtun, ob und wie die nächsten Chorproben stattfinden dürfen. Die 60 Sängerinnen von „Spirit of Joy“ hatten ihren letzten Auftritt Anfang November bei einem Gottesdienst, den sie mitgestalteten. „Das hat viel Freude gemacht und allen sehr gutgetan“, so Susanne Pölling. Bei der Eröffnung der Stadtaula 2019 war der Chor mit dabei, ebenso 2019 bei der Jazzmesse, die zusammen mit dem Propsteichor und einem Orchester ausgerichtet wurde.

Nicht nur das gemeinsame Singen, sondern auch „das Miteinander fehlt“, so Susanne Pölling, die darauf hofft, dass das RKI und auch der Chorverband bald signalisieren, dass es weiter gehen kann.

„Es bleibt spannend, wer danach noch dabei bleibt“, erklärt Vinzenz Mersmann. Der Havixbecker ist Vorsitzender vom gemischten Propsteichor Billerbeck in dem – unter normalen Gegebenheiten – etwa 65 Mitglieder aktiv sind und den Kantor Lukas Maschke leitet. Mersmann ist zuversichtlich, dass es mit einem Konzert zum 1. Mai klappen könnte, wenn „wir Anfang März die Probenarbeiten wieder aufnehmen dürfen.“ Öfter als sonst habe der Vorstand zusammengesessen oder sei online in Kontakt gewesen, um sich zu beraten, schließlich „tragen wir eine Verantwortung und möchten niemanden gefährden.“

Christa Ahlers sieht das genauso: „Vorsicht ist geboten! Bei uns sind jedenfalls schon mal alle geboostert.“ Sie ist Vorsitzende vom „Frauenchor Musica“ in Billerbeck. Dieser Chor ist hervorgegangen aus dem „Stiftschor“ des Ludgerus-Stifts. Etwa 30 Frauen kommen hier zusammen, die bislang in der Altenbegegnungsstätte und demnächst, wenn sie wieder dürfen, im evangelischen Kirchenzentrum proben. Dieser Chor gestaltet die monatlichen Geburtstagsfeiern im Ludgerus-Stift mit und nimmt auch schon mal größere Projekte in Angriff. Chorleiter Helmut Kathmann arbeitet noch mit dem Coesfelder Crescendo-Chor und dem Dülmener Männergesangverein und „da wird es in Zukunft sicherlich wieder Projekte geben“.

Ob „Stagefever“, der Chor der Freilichtbühne Billerbeck, sein Jubiläumskonzert, das es eigentlich schon in 2020 geben sollte, dieses Jahr im Mai durchführen kann, ist grad noch auf der Kippe. „Das Probenwochenende Anfang Februar musste abgesagt werden“, erklärt Manfred Nattler als Stagefever-Sprecher und „diese intensive Vorbereitung fehlt uns dann als Basis.“ Etwa 50 Mitglieder zwischen 17 und 80 Jahren hat der vierstimmige Chor. Proben gab es in der Vergangenheit, aber stark reduziert. Meist nur mit zwei Stimmen und dann auf jeweils zehn Personen begrenzt, was „sehr unbefriedigend ist.“ Wird es kein Sommerkonzert geben, so bleibt dennoch die Hoffnung auf ein nächstes Konzert zum Weihnachtsmarkt in der Johanniskirche. Die letzten zwei Male musste auch das ausfallen.

Mit ihrem neuen Chorleiter Franz Rzeha hatte der Gesangverein Aulendorf gerade mal drei Proben durchführen können, bis Corona auch hier das Engagement stoppte. „Wir singen meist zu Ostern, Weihnachten und Patronatsfesten“, so Karl Rodenfels. Der Vorsitzende hofft, dass sie sich in Kürze auf Ostern vorbereiten dürfen. Der Chor besteht schon seit mehr als 100 Jahren und gehört zur Aulendorfer Capellengemeinde.