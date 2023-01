Die beiden Domstädter geben die Leitung der Freiwilligen Feuerwehr ab und sind am Samstag feierlich verabschiedet worden. Langner als Leiter, Heuermann als Stellvertreter. 20 Jahre lang haben sie gemeinsam die Wehr geleitet – es ist die längste Amtszeit im Kreis Coesfeld. Am Festakt nehmen auch Vertreter des Rates, von Vereinen und Institutionen, der Feuerwehren aus den Nachbarorten und der Partnerfeuerwehr Löbnitz teil. Für Langner und Heuermann ist es ein emotionaler Tag – voller Überraschungen. Immer wieder gibt es stehende Ovationen und es kullert manche Träne. „Der Blick aus dem Rathaus und der Gang durchs Spalier – das war Gänsehaut pur“, sagt Wolfgang Langner, der wie Matthias Heuermann sprachlos ist. „Unbeschreiblich“, so Heuermann. „Und sehr bewegend.“ Bei allen Reden wird vor allem eines deutlich: der Team-Gedanke, der für Langner und Heuermann von besonderer Bedeutung war. „Das Wort Team ist für euch keine lose Worthülse, ihr habt es mit Leben gefüllt“, betont Bürgermeisterin Marion Dirks. „Selbstlos, bescheiden und mit Fachkenntnis habt ihr unter Beweis gestellt, dass die Feuerwehr ein richtig gutes Team ist.“ Ja, dabei hätten sie Spuren hinterlassen, sagt auch Kreisbrandmeister Christoph Nolte, der mit Bezirksbrandmeister Donald Niehues eine besondere Auszeichnung verleiht: Langner erhält das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold, Heuermann die Deutsche Feuerwehr-Ehrennadel in Silber. Von der Bürgermeisterin gibt es den großen Sandsteinquader für „außerordentliches und langes Engagement“.

Seit über 40 Jahren engagieren sich Langner und Heuermann in der Feuerwehr. In all den Jahren haben sie viel erlebt – auch als Wehrleitung. Schneechaos in 2005. Und in 2007 das Sturmtief-Kyrill, der Brand eines Bettenlagers in der Innenstadt, der Großbrand einer Autolackiererei, nur 24 Stunden nach einem Großbrand auf der Beerlage. Eine Brandserie in Lutum, der Kindergartenbrand im Oberlau. „In den ersten Jahren eurer Amtszeit war schon einiges zu managen“, so Florian Heuermann, stellv. Leiter der Wehr, der ebenfalls den Team-Gedanken hervorhebt. „So habt ihr die Motivation in der Mannschaft immer hochgehalten.“ Auch wenn sie nun die Leitung abgeben, so werden sie weiterhin gebraucht. „Wir hoffen und zählen weiterhin auf eure Expertise und Erfahrung. Die Laufbahnverordnung lässt eine Mitgliedschaft in der Einsatzabteilung noch einige Jahre zu. Die Ehrenabteilung möge es uns verzeihen, wenn sie noch ein wenig auf euch warten müssen.“ Mit dem 1. Februar übernehmen Florian Heuermann und Uwe Mertens die Wehrleitung. „Einen sehr großen Dank mit großem Respekt gilt unseren Nachfolgern. Es geht mit euch weiter – nur anders. Aber das ist auch gut so“, betont Langner. Er und Heuermann danken allen Wegbegleitern – vor allem den Feuerwehrleuten, ihren Familien und den Ehefrauen. „Vielen Dank, dass ihr 20 Jahre lang Verständnis gezeigt habt, wenn wir wieder einmal bei Einsätzen, Dienstabenden oder Treffen waren“, so Heuermann.