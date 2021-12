Defizit reduziert sich um 80 000 Euro

Stadt plant mit einem Haushaltsdefizit in 2022 von aktuell 1,36 Millionen Euro

Billerbeck

Minus 1,36 Millionen Euro – mit diesem Defizit wird die Stadt Billerbeck voraussichtlich das Jahr 2022 abschließen. So lautet jedenfalls der aktuelle Stand, den Kämmerin Marion Lammers in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses (HFA), der mitten in den Haushaltsberatungen steckte, präsentierte. Eine Verbesserung im Vergleich zur letzten HFA-Sitzung Ende November (Minus 1,51 Millionen Euro) und sogar zur Einbringung des umfangreichen Zahlenwerkes Anfang Oktober (Minus 1,44 Millionen Euro).

Von Stephanie Sieme