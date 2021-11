Defizit verschlechtert sich

Billerbeck

Das Defizit für den städtischen Haushalt für 2022 wird nach jetzigem Stand wohl noch höher ausfallen als noch bei der Einbringung des umfangreichen Zahlenwerkes Anfang Oktober angenommen. Damals ging Kämmerin Marion Lammers noch von einem Minus in Höhe von etwa 1,44 Millionen Euro aus. Jetzt sind es Minus 1,51 Millionen Euro, wie sie im Haupt- und Finanzausschuss, der mit den Haushaltsberatungen gestartet ist, präsentierte. In der Sitzung stellte Marion Lammers vor, welche Änderungen sich in der Ergebnis- und Finanzplanung der Stadt bislang ergeben haben.

Von Stephanie Sieme