Dem Tourismus auf die Beine helfen

Die Zahlen markieren ein historisches Tief: Im Corona-Jahr 2020 verbuchten die Billerbecker Beherbergungsbetriebe mit mindestens zehn Betten 14 389 Gästeankünfte und 29 891 Übernachtungen, was einen Einbruch von 58,2 Prozent beziehungsweise 57,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Zahlen veröffentlichte das Statistische Landesamt IT NRW. Für Ann-Kathrin Rahe, seit März Touristikmanagerin der Stadt Billerbeck, sind sie kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Im Gegenteil: Die junge Frau dreht zusammen mit Kollegen im Rathaus und Partnern in der kommunalen Familie an vielen Stellschrauben, um dem Tourismus in Billerbeck und in der Region wieder auf die Füße zu helfen.

In ihrem Bericht, den sie am Donnerstagabend dem Hauptausschuss vorlegte, informierte sie über bestehende Angebote, die weitergeführt werden sollen, darunter die Picknick-Kisten, die sich Ausflügler wahlweise vom kleinen Café, von Billerbecks Bahnhof oder der Klostergaststätte Gerleve füllen lassen können, oder die erst kürzlich veröffentlichte Stadtrundgang-App „Gans Billerbeck“. Darüber hinaus lenkte Rahe die Aufmerksamkeit auf laufende Aufgaben und Projekte. Dazu gehören die Vorbereitung des Weihnachtsmarktes, die Überarbeitung des Gastgeberverzeichnisses und des Angebotes an Stadtführungen. Zudem läuft die Arbeit am Knotenpunktsystem für das Radwegenetz im Kreis Coesfeld, das nach niederländischem Vorbild die Orientierung für Radfahrer erleichtern soll. Die Fertigstellung sei für das Frühjahr 2022 geplant, so Rahe. Weiterhin ist die Verlegung des Sint-Lürs-Weges von Gerleve nach Billerbeck auf den soeben erneut als Premiumwanderweg zertifizierten Ludgerusweg geplant.

Intensiven Austausch und enge Zusammenarbeit an touristischen Projekten gebe es zudem in der Touristischen Arbeitsgemeinschaft (TAG) Baumberge sowie mit den Kommunen entlang der Berkel, die den Fluss auf vielfältige Weise vermarkten, beispielsweise mit geführten Berkel-Radtouren oder dem Interreg-Projekt „Berkel.Bed.Box“. Alle Angebote sollen Touristen genau da abholen, wo ihre Beweggründe für einen Besuch liegen. Rahe: „Hauptmotive für einen Besuch in Billerbeck sind Wandern und Radfahren.“ Mit diesem Ansinnen kämen auch viele Tagesgäste, die allerdings von der offiziellen Tourismusstatistik nicht erfasst werden. Gerade dieser Sektor ziehe wieder spürbar an. „Die Stadt ist voll, die Biergärten sind voll. Darüber freuen wir uns“, so Bürgermeisterin Marion Dirks.

Wandern und Radfahrern – gerade in Coronazeiten für viele eine willkommene Abwechslung zu Homeschooling und Homeoffice. „Viele Menschen haben während der Pandemie ihre nähere Umgebung neu entdeckt“, so Rahe, die eine hohe Nachfrage nach der Wander- und Freizeitkarte Baumberge innerhalb von Nordrhein-Westfalen verzeichnet.