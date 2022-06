Derzeit kein Bedarf an weiteren Stellen

Zusätzliche Stellenanteile im städtischen Fachbereich Soziales werden erst einmal nicht geschaffen. Dieses Thema soll so lange zurückgestellt werden, bis zusätzlicher Bedarf erkennbar ist. Die Stadtverwaltung soll aber regelmäßig über die Flüchtlingssituation und die damit verbundenen personellen und finanziellen Ressourcen berichten. So lautet eine einstimmige Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses für den Rat, der das letzte Wort hat.

Die CDU-Fraktion hatte in einem Antrag zur Förderung der Integration von Geflüchteten gefordert, eine weitere Stelle zu schaffen. Zudem sollte ein Beirat aus Vereinen, privaten Initiativen, Politik und Verwaltung gegründet wird – was der Ausschuss einstimmig ablehnte. Denn: „Die Strukturen, die wir 2015 aufgebaut haben, bestehen noch“, informierte Martin Struffert, Leiter des städtischen Fachbereiches Soziales, mit Blick auf das Netzwerk für Flüchtlingsarbeit, das sich damals gegründet habe und weiterhin sehr aktiv und gut aufgestellt sei – ehrenamtlich wie hauptamtlich. Er berichtete im Ausschuss ausführlich über die Flüchtlingssituation und die Förderung der Integration, bei der es durch dieses Netzwerk einen engen Austausch zwischen allen Akteuren wie den Gastfamilien, der Flüchtlingsinitiative „Hiergeblieben“, der Schulsozialarbeit und den Schulen, dem einLaden mit dem Ankommentreffpunkt, der Caritas, dem Verein Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, der sozialen Betreuung durch die DRK-Flüchtlingsarbeit und der Stadt gebe. All diese Akteure seien bei der Bewältigung der Aufgaben rund um die Integration Geflüchteten tätig.

Momentan sieht die Stadt auch keinen Bedarf für zusätzliche Stellen im Fachbereich Soziales, weil es genug verschiedene und umfangreiche Betreuungsmöglichkeiten gebe, über die Struffert informierte. Die Betonung liegt dabei aber auf „momentan“. „Das heißt nicht, dass es so bleibt“, betonte Bürgermeisterin Marion Dirks. Schließlich wisse man nicht, wie viele Menschen noch nach Billerbeck kommen und Zuflucht suchen. Die Lage sei sehr fragil. „Wir müssen das im Auge behalten“, sagte sie.

Seit Anfang März sind laut Stadt über 90 Geflüchtete in Billerbeck angekommen. 69 kamen aus der Ukraine – 20 von ihnen sind in Gastfamilien, 42 in Gemeinschaftsunterkünften und sieben in privaten Mietverhältnissen untergebracht worden. Ab Anfang März war ein diffuses Zu- und Abwanderungsgeschehen zu verzeichnen. „Viele Geflüchtete sind gekommen, viele wieder gegangen“, berichtete Struffert. Um Ostern seien die meisten Geflüchteten, die in Billerbeck Zuflucht gesucht haben, verzeichnet worden. In den vergangenen Wochen habe dies langsam wieder abgenommen. Ob das so bleibe, dazu könne keine Aussage getroffen werden. „Wir haben immer noch diesen unsäglichen Krieg. Wir sehen alle jeden Tag die fürchterlichen Bilder“, so Struffert.

„Uns lag es fern, dass wir Strukturen ändern wollen“, betonte Marco Lennertz (CDU). Man wolle auch nicht gegen die Verwaltung arbeiten. „Es funktioniert nur, wenn wir alle an einem Strang ziehen“, sagte er. Seiner Fraktion sei es darum gegangen, das Thema Inklusion und Integration komplett zu beleuchten und darum zu schauen, wo es Lösungsansätze gebe, um das Ehrenamt nicht zu überfordern, sondern zu erleichtern. Lennertz verwies auch auf eine Stellungnahme der Flüchtlingsinitiative „Hiergeblieben“, nach der im Bereich der sozialen Betreuung Bedarf gesehen werde.

„Wenn der Fachbereich sagt, dass derzeit kein Bedarf gesehen wird, muss man das akzeptieren“, so Frank Wieland (FDP), der aber vorschlug, dass die Stadtverwaltung regelmäßig über die aktuelle Situation berichten soll. Dafür plädierte auch Thomas Tauber (SPD). Ebenso wie für die Absichtserklärung aller Fraktionen, dass bei einem Bedarf, wenn er benötigt werde, dieser dann auch zielgerichtet bereitgestellt werde.