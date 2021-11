„Wir standen vor einem Berg von Aufgaben und wussten nicht, wo wir anfangen sollten“, erzählte Gisela Hein. Sie gehört zum Team der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Swisttal, einer Stadt, die es bei der Flutkatastrophe im Juli schwer getroffen hatte. Am Montagabend war sie bei einer Infoveranstaltung der Initiative „Billerbeck Hilft“ live zugeschaltet, zu der der engagierte Billerbecker Christian Wiesner in die Geschwister-Eichenwald-Aula eingeladen hatte. Mit seinem Aufruf in Billerbeck kurz nach der Flutkatastrophe hatte er eine Hilfslawine ins Rollen gebracht, die den Menschen in seiner ehemaligen Heimatstadt helfen sollte. Und weiterhin helfen soll, denn: „Die Hilfe ist ein Marathon, kein Sprint.“

Gisela Hein beschrieb den Anwesenden in einem kurzen Rückblick die Geschehnisse des 14. Juli, zeigte Fotos, die sie selbst aus dem Fenster ihres Hauses gemacht hatte, beschrieb dramatische Situationen, zeigte in einer kurzen Filmsequenz, mit welcher zerstörerischen Kraft das Wasser durch die Straßen von Swisttal geschossen war.

Und sie beschrieb die Situation, in denen sich ihre Mitbürger danach befanden und wie sie und ihr AWO-Team die Arbeit aufnahmen, nachdem die ersten Spenden, auch aus Billerbeck, eingetroffen waren. Sie versicherte den Billerbeckern: „Jeder Cent, den Sie spenden, kommt tatsächlich bei uns an.“ Hein und ihre AWO-Kollegen gehen zu den Familien in den zerstörten Häusern, sprechen mit ihnen, sehen, wo was fehlt und klären ab, wie sie helfen können. Wenn Geld gebraucht werde, bekämen das die Menschen ohne bürokratische Hürden. Eben die Bürokratie sei es, die bei den offiziellen Stellen ein großes Hindernis sei: „Auf Hilfe aus der Verwaltung brauchen wir nicht warten, wir müssen selbst die Ärmel hochkrempeln.“

Und eben das tun die Menschen dort und in Billerbeck, so wie Wiesner, der mit seinem Spendenaufruf viele Billerbecker erreicht hat und das auch weiterhin möchte. „Stand heute haben wir Spenden in Höhe von 245 000 Euro zusammenbekommen“, bedankte sich Wiesner bei den Billerbeckern. Mit dem Geld und den Sachspenden konnten nicht nur die AWO, sondern auch zwei Kitas, eine Grundschule, die örtliche Caritas und Betroffene direkt unterstützt werden. Um die Hilfe in Zukunft professioneller gestalten zu können, möchte er einen Verein gründen und hat dazu auch schon erste Schritte eingeleitet und erste Mitstreiter gewonnen.

So wie den Schadens-Regulierungsbeauftragten einer Versicherung, Klaus J. Schröder. Auch er war schon in den Flutgebieten vor Ort und hat viel Zerstörung und Verzweiflung gesehen. „Wir können nicht die ganze Eifel retten, aber wenigstens ein oder zwei Orte.“ Er hat schon erste Kontakte im kleinen Örtchen Iversheim bei Bad Münstereifel geknüpft.

Neben der Vereinsgründung haben die Billerbecker aber noch einiges in der Planung. Zum Beispiel die Aktion „Winterhilfe“, denn den Menschen in Swisttal und Iversheim stehen kalte Monate bevor und es werden unter anderem noch Radiatoren oder andere Heizmittel benötigt. Auch Basare oder ähnliches zur Spendenakquise sind geplant.

Grundsätzlich möchten Wiesner und sein Team der Initiative „Billerbeck Hilft“ aber für die Zukunft eine richtige Infrastruktur für Hilfen aufbauen. Mit der Vereinsgründung wäre dazu schon ein erster Schritt getan. | www.billerbeckhilft.de