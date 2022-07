Die vielen Spielarten der Liebe

Probenabend an der Freilichtbühne. Das Ensemble dreht sich im Tanz. Regisseurin Anke Lux ruft ihre Anweisungen vom Rand auf die Bühne: „Zwinkert euch zu! Lockt euch! Flirtet!“ Genau darum geht es nämlich in dem Stück, das am Freitag (12. 8.) um 20.30 Uhr Premiere haben wird: „Wie es euch gefällt“ von William Shakespeare. Ein echter Komödien-Klassiker über die Liebe in all ihren Facetten und Spielarten. Irrungen und Wirrungen, Finden und Verlassen, Täuschen und Entlarven und das Spiel mit Identitäten. „Manchmal werden wir auch ein bisschen derb, aber anzüglich wird es nie“, verspricht Anke Lux, die zum zweiten Mal in Billerbeck inszeniert.

Im vergangenen Jahr hat die Drensteinfurterin mit allen coronabedingten Schwierigkeiten den verschobenen „Räuber Hotzenplotz“ auf die Bühne am Weihgarten gebracht – jetzt kehrt sie fürs Abendstück nach Billerbeck zurück, lobt die „wunderschön gelegene Bühne“ und das Ensemble darauf und dahinter. „Hier arbeiten alle sehr professionell“, findet sie. Auf den Freilichtbühnen der Region hat sie mehrfach inszeniert, auch Shakespeare. „Was Shakespeare in dem Stück angelegt hat, den Mix in den Geschlechtern, treiben wir ein bisschen auf die Spitze“, beschreibt sie ihre Inszenierung und macht neugierig: „Der Autor mischt sich ein.“ Abwarten.

Alle Akteure sind motiviert und haben Lust, nach den kleineren Corona-Formaten jetzt wieder in einem großen Ensemble-Stück auf der Bühne zu stehen. Robin Rölver, zum Beispiel, gehört zu den alten Bühnenhasen. Er spielt Orlando, einen jungen Herzog, der sich in Rosalinde verliebt hat, die ihm als Fliehende in Männerkleidung begegnet und sich nicht zu erkennen gibt – nur ein verhängnisvolles Liebesspiel im damit gespickten Stück. Auch seine allererste Rolle war in einer Shakespeare-Komödie: dem „Sommernachtstraum.“ Seinen nicht ganz leichten Text hat Rölver schon gut drauf. „Das meiste prägt sich beim Spielen ein“, weiß er. Lena Matthaei lernt lieber zu Hause in Ruhe ihren Text. Sie ist das erste Mal in einem Abendstück dabei. „Meine größte Rolle war bislang im kleinen Gespenst.“ Jetzt wird sie Celia verkörpern, Rosalindes Cousine.

Der Mix aus erfahrenen und jungen Spielern sei einfach ideal, findet Christian Alexander, Geschäftsführer Kultur. Rund 20 Darsteller stehen auf der Bühne, dazu kommen Ausstatter und Bühnenbauer und Live-Musiker. Dass Regisseurin Anke Lux einen ganz eigenen Zugang zu der über 400 Jahre alten Shakespeare-Komödie gefunden hat, ist Alexander wichtig. „Wir wollen ja nicht einfach nur was Altes abspielen“, sagt er. „Shakespeare spricht ja Themen an, die ewig wahr und auch heute ganz modern sind.“ Wie verliebe ich mich? In einen Mann oder eine Frau? Wird meine Liebe erwidert oder verschmäht? Wünsche ich mir romantische Liebe? Wo finde ich meine große Liebe? „Das ist doch Shakespeare für jeden“, findet Alexander.

7 Der Vorverkauf läuft bereits. Tickets (ab 16 Euro) sind erhältlich unter www.freilichtbuehne-billerbeck.de