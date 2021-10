DJK-VfL ist ausgewählter E-Sport-Standort

Der DJK-VfL Billerbeck ist einer der ausgewählten Standorte für das E-Sports-Projekt der Sportjugend Nordrhein-Westfalen. Das bedeutet, dass im Sportverein zukünftig offizielles Training in den E-Sportarten FIFA (virtueller Fußball), League of Legends und Rocket League angeboten wird, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Am kommenden Montag lädt der DJK-VfL alle Interessierten zwischen 12 und 26 Jahren zum Schnuppertraining und Infoabend ein. Neben allgemeinen Infos zum zukünftigen Training und Ablauf im Verein, gibt es die Möglichkeit, direkt in das Training reinzuschnuppern und erste Erfahrungen mit dem offiziellen Spielen im Verein zu machen.

Um 17 Uhr geht es im Vereinsheim (Helker Berg 1) mit dem Spiel FIFA los. Dem Verein stehen hierfür drei brandneue Konsolen mit Equipment zur Verfügung. Weiter geht es um 17.45 Uhr mit dem Computerspiel Rocket League, dessen Spielprinzip dem Autoball am ähnlichsten ist, in dem die Spieler versuchen, einen etwas größeren Ball mit Hilfe von Autos in das gegnerische Tor zu fahren. Um 18.45 Uhr beginnt dann das Schnuppertraining für das Fantasie- und Strategiespiel League of Legends, bei dem zwei Teams mit unterschiedlichen Charakteren auf einer virtuellen Spielkarte gegeneinander antreten. Beide Computerspiele werden auf Gamingrechnern mit entsprechendem Zubehör angeboten, das über das E-Sport-Projekt zur Verfügung gestellt wurde.

Für die Eltern bietet der Sportverein zudem um 18.30 Uhr noch einen Workshop „E-Sport – was Eltern wissen sollten“ an. In dem Workshop werden die Grundlagen der Idee und des Ablaufes eines E-Sporttrainings im Verein erklärt. Die Eltern haben Gelegenheit, ihre Fragen zu stellen und sich über das Thema E-Sport zu informieren.

Die Teilnahme an den Schnuppertrainings und dem Workshop sind kostenfrei und ohne Voranmeldung möglich. Lediglich der 3G-Nachweis ist für Nicht-Schüler und Erwachsene erforderlich. Fragen beantwortet Katharina Ahlers per E-Mail an katharina.ahlers@djk-vfl.de.

Für die Durchführung haben mehrere Personen aus dem E-Sport-Projektteam des Vereins an einer entsprechenden Schulung teilgenommen, wie der DJK-VfL informiert. Außerdem bringen die zukünftigen E-Sport-Trainer auch eigene Erfahrungen im Bereich E-Sports mit. Der Sportverein sucht aber noch nach weiteren Mitstreitern im Trainerteam für die drei angebotenen Spiele FIFA, Rocket League und League of Legends. Vorerfahrungen als Trainer sind nicht notwendig.

„Wir freuen uns nun endlich durchstarten zu können“, sagt Geschäftsführerin Katharina Ahlers. „Unser Ziel ist es, den E-Sport als Teil der Jugendkultur in das Vereinsleben zu integrieren und den jungen Menschen in der außersportlichen Jugendarbeit ein weiteres Angebot zu machen. Das alles natürlich unter fachlicher Anleitung.“

Das Projekt wird mit Unterstützung des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen (MKFFI NRW) durchgeführt und durch die Fachhochschule (FH) Münster, Fachbereich Sozialwesen, wissenschaftlich begleitet.