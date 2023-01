Domjubiläum: Feier dauert zwei Monate

Die zwei schlanken Türme weisen wie eine doppelte Kompassnadel dem Ankommenden den Weg nach Billerbeck. Für die Stadt selbst sind sie wie große aufmerksame Wächter. Und das nun schon seit 125 Jahren. In diesem Jahr wollen die Billerbecker den Geburtstag des Ludgerus-Doms gebührend feiern. Mit einem Logo, das die eindrucksvollen Türme stilisiert, und dem Leitspruch „Von hier zu dir“ geht das Organisationsteam um Propst Hans-Bernd Serries in die heiße Phase der Planung.

„Mit dem Leitwort meinen wir den Weg zu uns, zu jetzt, zu dir und nicht zuletzt zu Gott“, erläutert Serries. Und es soll nicht nur eine einzige Feier sein, sondern mit vielen kleinen und größeren Aktionen wird das Jubiläum zelebriert. So sind im Zeitraum vom 26. März bis zum 26. Mai viele Veranstaltungen und Gottesdienste für alle Interessierten geplant.

Als Auftakt bereits am 19. März (Sonntag) findet der Gang über den Sint-Lürs-Weg statt, der um 14 Uhr am Kloster Gerleve startet. Am 26. März, dem Passionssonntag, ist der offizielle Start der Feierlichkeiten mit dem Fest des Heiligen Ludgerus, das mit Generalvikar Dr. Klaus Winterkamp um 10 Uhr im Dom beginnt und mit einem großen Bürgerempfang rund um den Dom weitergeht. Hierzu werden auch Abordnungen aus den Partnerstädten aus Frankreich, den USA und Lettland erwartet. „Und wir werden die neue Partnerschaft mit der ukrainischen Stadt Malyn besiegeln“, verrät Judith Schäpers von der Stadt Billerbeck.

Drei Ausstellungen werden im Gotteshaus zu sehen sein. Den Auftakt macht vom 26. März bis zum 16. April die Ausstellung des Fördervereins DomMusik über die Dom-Orgel. Eine zweite hat vom 16. April bis zum 7. Mai die Architektur und die Baugeschichte zum Thema. Vom 7. bis 29. Mai sind Fotos und Kunstwerke aus Billerbecker Privatbeständen zu sehen. Allerdings werden diese nicht im Dom gezeigt, sondern in den Geschäften und Banken.

Da das Jubiläum für Groß und Klein sein soll, sind sowohl Schulen als auch Kindergärten eingeladen, in den Dom zu kommen und sich mit ihm zu beschäftigen.

Mit dem Pantomimekünstler Christoph Gilsbach wird am 29. April (Samstag) ein Akzent in Richtung darstellender Kunst gesetzt. „Ich bin Passion“ heißt das Stück, das der Künstler aufführt. Eine Talkrunde „Ask the bishop“ mit Weihbischof Stefan Zekorn gibt es am 5. Mai (Freitag). Sie ist im Rahmen der Firmvorbereitung, wird aber, so Norbert Köster von der katholisch-theologischen Fakultät der Uni Münster, auch per Live-Stream zu verfolgen sein.

Am 7. Mai (Sonntag) gibt es mit „DomUs“ einen Gottesdienst für alle Generationen und ein gemeinsames kleines Mittagessen. Eine Woche später, am 14. Mai, wird um 18 Uhr mit der evangelischen Kirchengemeinde ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert. Nach Christi Himmelfahrt am 18. Mai gibt es vom 19. bis 25. Mai mit der sogenannten „Pfingstnovene“ tägliche Messen.

Damit steuert die Gemeinde auf den wohl wichtigsten Tag des Jubiläums zu: Der Weihetag des Do4ms ist am 26. Mai (Freitag) Höhepunkt und zugleich Ende der Feierlichkeiten. Um 18 Uhr feiert Bischof Felix Genn das Pontifikalamt. Hierzu werden Gäste aus Politik und Gesellschaft erwartet.