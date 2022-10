Domjubiläum in Vorbereitung

Etwa acht Wochen lang soll der Bau des Doms, der von 1892 bis 1898 errichtet wurde, hier und da mit Veranstaltungen gefeiert werden. Beginnend am 26. März, dem Ludgerus-Tag. Der Festgottesdienst am Sterbetag des Ortspatrons und ersten Bischofs von Münster wird von Dr. Klaus Winterkamp, Generalvikar des Bistums Münster, gestaltet. Bischof Dr. Felix Genn übernimmt dies am 26. Mai, dem Weihetag des Doms. Am 29. Mai ist zudem noch ein ökumenischer Gottesdienst am Dom geplant. „In diese acht Wochen fallen auch Ostern und die Erstkommunionfeiern“, berichtet Propst Hans-Bernd Serries. Das Motto der Erstkommunionfeiern lautet – passend zur Entstehungsgeschichte des Doms – „Gott baut mit uns sein Haus“.

Für alle Generationen soll es Aktionen geben – gestaltet von den unterschiedlichsten Gruppierungen der Kirchengemeinde. Auch Kindertageseinrichtungen und Schulen sind eingeladen, „den Dom neu zu entdecken“, so Serries. Der Förderverein „DomMusik“ möchte eine Ausstellung rund um den Orgelbau konzipieren. Zudem gibt es die Idee, am Dom einen ganz besonderen Blumen- und Kräutergarten anzulegen – mit Pflanzen, die es im Dom und in anderen europäischen Gotteshäusern zu sehen gibt. „Die gotische und romanische Architektur arbeitet mit pflanzlichen Motiven“, erklärt Architekt Gereon Rasche. Die Pflanzen, die Vorbild für die Schmuckgestaltung in Kirchen waren, könnten präsentiert werden. Wie beispielsweise das Akanthusblatt, die Lilie oder Rosen. Auch die originalen Baupläne des Doms, die noch existieren, könnten eine Rolle beim Domjubiläum im kommenden Jahr spielen. Eine Idee sei es, so Serries, Detailaufnahmen der Zeichnungen außen am Dom zu zeigen und die Menschen dazu einzuladen, diese Details im Inneren des Gotteshauses wiederzufinden. Überlegungen, auch andere architektonische Zeichnungen aus der Zeit zu präsentieren, gibt es. Auch Glaubensausdrücke, emotionale Ausdrucksformen, die auf vielen Bildern im Dom zu sehen sind, könnten künstlerisch in die heutige Zeit geholt werden. „Was sagen uns die Emotionen in den Bildern heute – darum geht es“, erklärt der Propst. Und noch ein weiterer Gedanke könnte thematisiert werden. „Oft wird gesagt, was wäre Billerbeck ohne den Dom. Aber was wäre der Dom ohne uns?“, stellt Serries als Frage in den Raum. Die Idee dahinter: Interessierte könnten Fotografien, Gemälde, Holzschnitte, auf denen das Wahrzeichen der Stadt dargestellt ist und bei den Menschen zu Hause an der Wand oder im Regal anzutreffen ist, für eine Ausstellung einreichen.

Noch steht das Programm zum Domjubiläum nicht vollends fest. In den nächsten Wochen und Monaten wird das Vorbereitungsteam weiter eifrig planen.