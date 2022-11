Drei Anlagen aktuell in Planung

Es ist das siebte kommunale Gebäude, das mit einer solchen Anlage ausgestattet wird, Sonnenstrahlen auf dem Dach sammelt und zu Strom umwandeln wird. Kostenpunkt: 41 000 Euro. Finanziert wird dies aus Mitteln, die das Land NRW den Kommunen als Kompensation von Schäden in Folge von Corona ausgebliebener Investitionen in Sachen Klimaschutz zur Verfügung stellt.

Drei weitere Anlagen sind in Planung. Auf einem Teil des Johannis-Gebäudes der Grundschule und auf dem Dach der Geschwister-Eichenwald-Aula sollen – vermutlich 2023 – Photovoltaik-Anlagen inklusive Speicher installiert werden. Auf dem Johannis-Gebäude ist eine 20kWpeak-Anlage geplant, auf der Aula wird die 5kWpeak-Anlage durch rund 30kWpeak ersetzt. Die kleine Anlage wechselt auf das Flachdach des Übergangswohnheims an der Osterwicker Straße 3. „Die Planungen stehen, die politischen Beschlüsse dazu liegen vor“, so Rebecca Hilmer. Die Stadt wartet nun auf ein geeignetes Förderprogramm zur Finanzierung der beiden neuen PV-Anlagen. „Es ist alles so weit vorbereitet, dass wir die Anträge sofort stellen könnten“, erklärt die Klimaschutzmanagerin. Die Kläranlage soll ebenfalls mit einer Photovoltaik-Anlage inklusive Stromspeicher ausgestattet werden. Dafür sind auch die Weichen durch die Politik bereits gestellt worden. Fördermittel sollen beantragt und die Anlage bei Genehmigung ebenfalls 2023 gebaut werden.

Theoretisch könnten auf rein städtisch genutzten Gebäuden aber noch weitere Anlagen gebaut werden – darunter unter anderem auch auf dem Dach der Trauerhalle des Alten Friedhofes. An anderen Gebäuden seien jedoch teilweise noch Sanierungen erforderlich, bevor dort eine PV-Anlage Platz finden kann, wie Rebecca Hilmer berichtet. Dazu gehört das Hauptgebäude der Johannisschule oder auch die Zweifachturnhalle. „Theoretisch könnten noch fünf weitere Anlagen errichtet werden. Voraussetzung dazu ist allerdings auch, dass es eine gesetzliche Lösung des ‘Vermietungsproblems’ geben wird. Denn die Stadt tritt auch als Vermieter von Gebäuden auf, was die Errichtung von PV auf diesen Gebäuden aktuell nicht einfach möglich macht“, sagt die Klimaschutzmanagerin. Wie zum Beispiel auf dem Dach des Bahnhofs, der bekanntlich an die IBP Alexianer GmbH verpachtet ist. „Wichtig ist außerdem, dass die Weitergabe des erzeugten Stroms an andere Standorte ermöglicht wird, falls keine direkte Abnahme vor Ort möglich ist. Durch die aktuelle Bewegung in dem Thema ist jedoch auch nicht auszuschließen, dass sich weitere Regularien ändern und noch mehr Dächer zukünftig in Frage kommen.“

Rebecca Hilmer sieht die Stadt Billerbeck in Sachen PV-Anlagen gut aufgestellt – sowohl im privaten und gewerblichen als auch im städtischen Bereich. „Aus dem privaten Bereich bekomme ich immer wieder Anfragen zum Thema PV, was zeigt, dass, obwohl Billerbeck in Sachen PV schon gut vorgelegt hat, immer noch stetig neue Anlagen dazu kommen“, berichtete sie. „Die Gebäude der Stadt werden sukzessive nach Eignung und rechtlichen und städtebaulichen Vorgaben ausgestattet. Dabei wird stets nach Möglichkeiten wie Förderprogrammen oder Kooperationsmöglichkeiten wie bei der DRK-Kita ‘Ahornweg’ gesucht, um weitere Anlagen zu errichten. Bei der Kita-Ahornweg hat die Stadt dem Betreiber der Kita, dem DRK, das Dach zur Verfügung gestellt, sodass der DRK selbst eine Anlage am Standort errichten konnte. Daher sehe ich uns alle in Billerbeck auf einem guten Weg, den wir weiterverfolgen müssen.“