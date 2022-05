Dreifaches Engagement ausgezeichnet

(sdi). Das Ehrenamt spiele eine ganz besondere Rolle. Es sei nicht selbstverständlich, mache aber auch große Freude, wie Bürgermeisterin Marion Dirks betonte, die gleich drei Billerbecker Gruppierungen für ihr Engagement mit dem Ehrenamtspreis der Stadt Billerbeck auszeichnete. Preisträger sind die Initiative „Billerbeck Hilft“, der Spielmannszug und die Kolpingsfamilie. Die Verleihung des Ehrenamtspreises 2021, gestiftet von der Sparkasse Westmünsterland, fand am Mittwochabend in der Alten Landwirtschaftsschule statt. Den mit insgesamt 3000 Euro dotierten Preis „haben wir gerecht aufgeteilt“, so Marion Dirks. Auf jeweils 1000 Euro.

Als die Flutkatastrophe allgegenwärtig war, ist die Initiative „Billerbeck Hilft“ aus der Taufe gehoben worden. „Sie haben die Ärmel hochgekrempelt und geholfen“, so die Bürgermeisterin. In kurzer Zeit sei ein intensives Engagement entstanden. „Das habe ich so noch nie erlebt“, sagte sie. „Das Wasser hatte auch das Tempo, deswegen mussten Sie auch ein solches Tempo aufnehmen. Ich bin tief beeindruckt, was Sie geleistet haben.“ Christian Wiesner, der stellvertretend für alle Helfer die Auszeichnung entgegennahm, betonte, dass „Billerbeck Hilft“ letztendlich ein Projekt von allen Billerbeckern gewesen sei und die „Grandioses geleistet haben“. Nachbarschaften, Gruppen und Vereine hätten unter anderem zahlreiche Aktionen zugunsten der Initiative veranstaltet. Die katholische Kirchengemeinde, die Feuerwehr, der Bauhof – alle hätten mitangepackt. Das Preisgeld solle dafür genutzt werden, um den Billerbeckern etwas zurückzugeben, so Christian Wiesner.

Seit 40 Jahren gibt es den Spielmannszug in der Domstadt. „Seit 40 Jahren sorgen Sie dafür, dass in Billerbeck Musik erklingt“, sagte die Bürgermeisterin. „Gut finde ich, dass Sie sich sehr um den Nachwuchs kümmern.“ Dass der Spielmannszug junge Leute für Instrumente begeistere. „Wir können richtig stolz sein, dass Sie so gute Arbeit machen“, betonte Marion Dirks. „Wir haben uns über den Preis total gefreut“, so Anja Löderbusch, stellvertretend für alle Musiker. Spielmannszüge hätten es schwer. Ringsherum gebe es nicht mehr viele, sagte sie. Der Spielmannszug freue sich, auf die Jubiläumsfeier im nächsten Jahr, zu der alle Billerbecker eingeladen sind. Das Jubiläum habe der Spielmannszug eigentlich jetzt schon gehabt, es sei coronabedingt verschoben worden.

Ihr 100-jähriges Bestehen begeht in diesem Jahr die Kolpingsfamilie. „Die Kolpingsfamilie ist ein verlässlicher Partner der Stadt Billerbeck und der Bürger“, betonte Marion Dirks. 1922 als Gesellenverein gegründet, ist der Kolping heute „ganz vernetzt in Billerbeck unterwegs“: Etwa 600 Mitglieder zählt die Kolpingsfamilie, wie Vorstandssprecher Jürgen Erfmann informierte. 17 Erwachsenengruppen gibt es. Hinzu kommen die Abteilungen Schützenfest und Karneval. „Der Billerbecker Karneval ohne Kolping – das ist nicht mehr denkbar“, so die Bürgermeisterin. Organisiert wird vom Kolping auch die traditionelle Altkleidersammlung. Zum Jubiläum wird aktuell das Wassertretbecken am Berkelwanderweg renoviert. Das Jubiläumsschützenfest mit Kaiserschießen findet vom 26. bis 29. Mai statt. Am 23. Oktober ist die große Jubiläumsfeier in der Geschwister-Eichenwald-Aula vorgesehen, zu der alle Billerbecker eingeladen sind.