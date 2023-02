Dritter Anlauf für Fördermittel

Aller guten Dinge sind drei. Zweimal hatte die Stadt kein Glück und ist bei der Bewerbung um Fördermittel für die Sanierung der Zweifachturnhalle leer ausgegangen. Nun soll ein dritter Versuch unternommen werden – das geht jedenfalls aus der Sitzungsvorlage für den Stadtentwicklungs- und Bauausschuss der Stadt Billerbeck hervor, der am Dienstag (28. 2.) tagt.

Sanierung der Zweifachturnhalle erneut in politischen Gremien Thema

Darin schlägt die Stadtverwaltung der Politik vor, sich um Zuschüsse aus dem Programm „Energieeffiziente öffentliche Gebäude“, aufgelegt vom europäischen Fonds für regionale Entwicklung, zu bewerben. „Das Problem ist, dass wir das Programm inhaltlich noch nicht kennen“, sagt Michaela Besecke, Leiterin des städtischen Fachbereiches Planen und Bauen, auf Nachfrage unserer Zeitung. Klar ist also noch nicht, welche Bestandteile aus den bisherigen Planungen förderfähig sein werden und inwieweit diese gegebenenfalls angepasst werden müssen. Zielsetzung des Programmes sei laut Aussage der Stadtverwaltung aber die energetische Sanierung. „50 Prozent der Primärenergie soll eingespart werden“, so Michaela Besecke. Das Dach soll gedämmt, der Fußboden erneuert, eine neue Heizungs- und Lüftungsanlage installiert werden. Das Dach soll mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet werden. Ebenso sind ein Stromspeicher und Solewasserwärmepumpen geplant.

Das Planungsbüro Dörenkemper und Ahling aus Neuenkirchen hat bereits vor zwei Jahren eine Planung mit zwei Varianten entwickelt, mit denen die Stadtverwaltung jeweils bei Förderprogrammen schon ins Rennen gegangen ist. Variante I, die kleine Lösung, sieht lediglich die nötigsten Gewerke – also Dach, Hallenboden, Heizungs- und Lüftungstechnik – sowie die barrierefreie Erschließung der Hallenebene über einen Plattformlift im Bereich der Tribüne vor. Variante II – die „Lieblingsvariante“ laut Besecke – sieht eine umfassende Sanierung einschließlich Erweiterung des Eingangsbereiches vor. Dabei wird der Foyerbereich um rund 60 Quadratmeter vergrößert, eine Rampe errichtet, über die der Weg in die Halle führt, sowie Räume für technische Anlagen und Materiallager geschaffen.

Die Sanierung der Zweifachturnhalle sei dringend, vor allem die des Daches. „Bei Schnee oder Regen tropft es auch schon mal von der Decke“, sagt die Fachbereichsleiterin. Im Sommer sei es in der Halle unangenehm, heiß und stickig. Im Winter sei es aufwendig, die Halle zu beheizen.

Für die Jahre 2023 bis 2025 hat die Stadt Billerbeck etwa 2,975 Millionen Euro für die Sanierung der Zweifachturnhalle eingeplant – davon 1,646 Millionen Euro an Eigenmitteln. Die Stadt schlägt der Politik nun vor, sich primär mit Variante II, die große Lösung, um Zuschüsse zu bewerben. Sollte das nicht möglich sein, soll Variante I an die Förderkulisse angepasst und sich damit beworben werden.

7 Der Stadtentwicklungs- und Bauausschuss tagt am Dienstag (28. 2.) ab 18 Uhr im Rathaus. Interessierte Zuhörer sind willkommen. Themen sind zudem die Änderung des Bebauungsplanes „Ferienpark Gut Holtmann“, die Errichtung von Photovoltaikanlagen in der Gärtnersiedlung, die Erweiterung der Biogasanlage Beerlage, die klimafolgenangepasste Umgestaltung des Don-Bosco-Schulhofes, regenerative Energien, die Ausweisung eines Windgebietes in der Region Hamern und Gantweg sowie ein SPD-Antrag zur Überprüfung aller öffentlichen Gebäude Billerbecks auf zugängliche Barrierefreiheit.