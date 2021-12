„Durchbraken“ soll schwerer werden

Billerbeck

Naja. Der große Wurf für den Bahnübergang Sandweg/Weihgarten dürfte das aus Sicht der Nachbarn wohl nicht sein – immerhin aber ein Versuch, an den Schienen für mehr Sicherheit zu sorgen: Die DB Netz AG wird im Januar die Pfeiftafeln, die laut einer aktuellen technischen Verordnung nicht mehr an der richtigen Stelle stehen, wieder weiter auseinanderziehen – so wird das Pfeifen – wie früher einmal – wieder eher hörbar. Und sie wird eine kleine Veränderung an der Umlaufsperre vornehmen, um das Gefahrenpotenzial am Übergang zu minimieren. Vor allem soll es Radfahrern schwerer gemacht werden, von oben durch die Sperre zu sausen. „Die Breite bleibt, aber die Längsrichtung wird länger“, erklärte der Vertreter der Bahn den Mitgliedern im Stadtentwicklungs- und Bauausschuss.

Von Ulrike Deusch