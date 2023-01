Dynamo Dousnbier kickt sich zum Titel

Es ist ein Gänsehautmoment: Die Lichter der Halle gehen aus, ein einzelner Spot schweift suchend über den Platz. Zu lauter Musik laufen die Spieler aufs Feld und dann geht das Licht an. Das Finale der Stadtmeisterschaften 2023 beginnt. Amina FC steht Dynamo Dousnbier gegenüber. Nur acht Minuten haben die Mannschaften zur Verfügung, um sich den Titel zu sichern – acht spannende Minuten, in denen es hoch her geht. Das Publikum in der vollgepackten Halle ist bestens aufgelegt, die Stimmung ist ausgelassen und die Mannschaften werden lauthals angefeuert. Mit dem 3:1 für Dynamo Dousnbier steht der Sieger schließlich fest: Die Mannschaftskollegen und Freunde der Siegermannschaft stürmen mit dem Schlusspfiff aufs Spielfeld, um die Sieger zu feiern und ihnen zu gratulieren.

Vor vollen Rängen bezwingt Dynamo Dousnbier (in Schwarz) in die Mannschaft von Amina FC im Finale.

Die frisch gebackenen Stadtmeister liegen sich in den Armen und die Musik wird aufgedreht. Das Publikum jubelt den Siegern zu und dann leeren sich die Ränge schnell. Die Menge strömt in Richtung Partyzelt, das vor der Halle aufgebaut ist.

„Wir sind jedes Jahr dabei, die Stimmung ist immer gut und es ist ein tolles Event“, findet Greta Pohlmann, die mit ihrer Freundin Carlotta Venker zum Zuschauen gekommen ist. „Wir spielen selbst Fußball und sind seit 10 Uhr morgens hier“, erzählt sie weiter.

Seit Freitag laufen die Stadtmeisterschaften. Sie sind mittlerweile zu einem sportlichen Highlight im Jahr geworden und die Bezeichnung „Institution mit Tradition“ ist nicht zu hoch gegriffen. Insgesamt sind 29 Hobbymannschaften gegeneinander angetreten, um den Titel „Stadtmeister 2023“ auszufechten. Es ist die höchste Teilnehmerzahl seit 2007, trotz zweijähriger Pandemiepause.

Am Freitag ging es mit den Vorrunden los. Bis um kurz nach 22 Uhr wurde in der Zweifachturnhalle gespielt, und dann geht es am Samstagmorgen direkt weiter. Nach den letzten Vorrundenspielen läuft die heiße Phase an: Im ersten Halbfinale setzt sich der Amina FC 4:2 gegen die Josef Twent Söhne durch und Only Bres unterliegt Dynamo Dousnbier 0:2. Direkt nach dem Halbfinale wird dann durch das traditionelle Neun-Meter-Schießen der dritte Platz ausgespielt. Schnell entscheiden Only Bres das Penalty-Schießen für sich und Amina FC belegt nach einem packenden Finale einen tollen Platz 2.

„Stadtmeister 2023“ dürfen sich ab sofort „Dynamo Dousnbier“ nennen. „Der Sieg fühlt sich sehr, sehr gut an“, erzählt Nick Ragusa, während er als Doppeltorschütze von seiner Mannschaft gefeiert wird. Die Mannschaft ist zum zweiten Mal dabei und hat zum ersten Mal gewonnen. „Nach der Gruppenphase hatten wir das Gefühl, ein Sieg könnte möglich sein“, so Ragusa. Und während die Siegermannschaft feiert, werden die Einzelehrungen verkündet. Robert Eliseer darf sich als bester Spieler über ein T-Shirt freuen. Joel Cywinski bekommt Handschuhe überreicht, da er der beste Torwart des Turniers ist. Der Beste Torschütze ist Lukas Höseler und der Titel „fairstes Team“ geht an die „Kids mit Handicaps und ihre Freunde“.