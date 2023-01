Ein Bild aus Malyn zum Dank

Billerbeck

(ude). Ein Bild hat Marco Lennertz (Malyn-Initiative) zu Beginn der Sitzung des Hauptausschusses am Donnerstagabend im Rathaus an Bürgermeisterin Marion Dirks überreicht. Es ist ein Geschenk des Bürgermeisters von Malyn, Oleksandr Sitailo. „Er dankt damit der Stadt und allen Billerbeckern für die große Unterstützung“, sagte Lennertz, der bereits mehrfach in die ukrainische Stadt Malyn gefahren ist – auch mit dem jüngsten Transport Anfang Januar, als ein Stromgenerator dorthin gebracht wurde (wir berichteten). Mit Freude nahm Dirks das Bild entgegen und verwies auf den Bürgerempfang der Kirchengemeinde zum Pfarrjubiläum am 26. März, aus dessen Anlass Delegationen aller Partnerstädte Billerbecks schon an den Tagen zuvor erwartet werden. Ab Donnerstag (23. 3.) sind sie zu Gast. Dann wird auch die offizielle Partnerschaft mit Malyn besiegelt werden.