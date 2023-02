Zwei Männer haben es sich zu einem Gespräch über ihr Leben an einem hübsch geschmückten Tisch auf der Bühne der Aula der Geschwister-Eichenwald-Schule bequem gemacht. Der eine, Wolfgang Bosbach, trägt Anzug und Krawatte, ist CDU-Politiker und Fan vom 1.FC Köln, der andere, Ulli Potofski, erscheint in Jeans und legerer Jacke, ist SPD-Anhänger, Schalker mit Herz und Seele und Sportjournalist. Gemeinsamkeiten scheint es da wenige zu geben. Außer, dass beide beachtliche Karrieren gemacht haben, 1952 geboren sind, in diesem Jahr ihren 70. Geburtstag feiern und sich so sympathisch sind, dass sie beschlossen haben, gemeinsam ein Buch zu schreiben: „52 – Ein Jahrgang, Zwei Leben“.

Sportjournalist Ulli Potofski (l.) und CDU-Politiker Wolfgang Bosbach, beide Jahrgang 1952, erzählen in der Geschwister-Eichenwald-Schule aus ihren sehr unterschiedlichen Lebenswegen, die sie in einem gemeinsamen Buch festgehalten haben.

Mit diesem Buch sind sie auf Lesereise und freuen sich in Billerbeck über einen gut gefüllten Saal. Die Zuhörer erwartet ein sehr unterhaltsamer Abend über eine Vielzahl von Themen. Die beiden beginnen mit aktuellen Problemen, nehmen Stellung zur Corona-Krise, zu den Silvesterkrawallen und zum Krieg in der Ukraine, bevor sie Schlaglichter auf ihre persönlichen Lebensgeschichten werfen. Dafür lesen sie allerdings nicht abwechselnd Kapitel aus ihrem Buch vor, sondern wählen eine Gesprächsform, bei der Potofski mit Fragestellungen durch den Abend führt. So entspinnen sich interessante, kurzweilige oder amüsante Dialoge, die einen Blick auf die vergangenen sieben Jahrzehnte werfen.

In Bosbachs Elternhaus spielten Politik und Religion eine große Rolle, der Vater war politisch sehr interessiert, die Eltern der Mutter kamen nicht zur Hochzeit, weil sie einen Katholiken geheiratet hat. Potofskis Vater war „Malocher“, ein eher unpolitischer Bergmann, aber es wurde automatisch SPD gewählt. Potofski erzählt, dass er mit 15 Jahren begeistert demonstriert, Bosbach schmunzelt, „ich habe mit 15 Mittlere Reife gemacht und gearbeitet, damit du Ho Chi Minh brüllen konntest“.

Die beiden spielen sich voll gegenseitiger Sympathie die Bälle zu und erzählen dabei dem Publikum, wie sie ihre Karrieren starteten. Potofski machte zunächst eine Lehre als Koch und schildert, wie er es geschafft hat, sich seinen Lebenstraum zu erfüllen und zunächst Radiomoderator und später Sportreporter zu werden. Am Beginn der Karriere steht ein Telefonat mit Frank Elstner, damals Chef von Radio Luxemburg, der ihn tatsächlich zu einer Probemoderation einlädt, die der 18-Jährige mit Bravour besteht. Bosbach ist als Marktleiter im Einzelhandel gestartet, hat da viel über den Umgang mit Menschen gelernt und spä

ter Abitur nachgeholt und Jura studiert. Sein Studium finanzierte er damit, dass er einem Bundestagsabgeordneten zuarbeitete, also schon mal in sein späteres Betätigungsfeld schnuppern konnte. Natürlich plaudert er aus seiner langjährigen Arbeit im Bundestag, erzählt, dass er Büronachbar von Helmut Kohl war oder dass Angela Merkel während der Maueröffnung in der Sauna saß. Potofski verrät, dass er mal die ZDF-Hitparade gewonnen und 1989 einen Publikumsbambi gewonnen hat – vor Günter Jauch und Thomas Gottschalk. „So unterschiedlich können Karrieren verlaufen“, schmunzelt er. Nach fast zwei Stunden hat das Publikum viel aus ihrem Leben erfahren und etliche lassen sich das Buch im Anschluss signieren.