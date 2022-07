Ein Wetter wie gemalt für Bienen

Dem einen ist es schon längst viel zu warm, während der andere noch über das Münsterländer Mistwetter und „arktische“ Temperaturen schimpft – das Thema Wetter ist eben so umstritten, wie die Geschmäcker verschieden sind. Bei den Imkern scheint dagegen in diesem Jahr ziemliche Einigkeit zu herrschen. „Wir hätten uns das Frühjahr gar nicht schöner malen können“, sagt Ruth Cramer. Das sagt sie aber aus Sicht einer Imkerin, die das Wohl ihrer Bienen im Blick hat.

Die hatten nach einem Winter mit leider wieder überdurchschnittlich hohen Verlusten unter anderem durch die Varoamilbe einen Frühling nach Maß. Und das bedeutet: „Relativ kühl, aber nicht zu heiß und nicht zu kalt“, so Cramer. Durch die Witterung habe es nämlich eine mit drei bis vier Wochen recht lange Obstblüte gegeben. Außerdem konnten die Bienen in dieser Zeit fast durchgängig fliegen und sich am reich gedeckten Tisch bedienen. Die Folge: Toperträge bei der Honigernte.

„Es war bisher ein außergewöhnlich gutes Jahr“, sagt Cramer. Sie ist Vorsitzende des Imkervereins Havixbeck und Umgebung, in dem rund 140 Imker mit 800 Bienenvölkern zusammengeschlossen sind. Auch Billerbeck gehören dazu. Bei dem Treffen des Vereins herrschte vor Kurzem Einigkeit: „Selbst Imker, die schon 30, 35 Jahre dabei sind, haben selten einmal so hohe Erträge eingefahren“, so Cramer. Die Quantität sei aber nur das eine. Auch die Qualität sei in diesem Jahr „sehr gut“. Gemeint ist damit der Wassergehalt. Denn: „Wenn der unter 18 Prozent ist, dann ist der Honig ewig haltbar.“

Die Imker hatten in den letzten Wochen also wenig Grund zur Beschwerde. Außer vielleicht über sehr viel Arbeit. „Wenn die Bienen fertig sind, fängt die ja für uns erst an“, sagt Cramer lachend. Honig herzustellen, ist eben noch immer ganz viel Handarbeit. „Echtes Slow-Food. Auf den Stundenlohn guckt man aber besser nicht“, so die Havixbeckerin. Denn neben der ohnehin schon aufwendigen Pflege der Bienenvölker müsse der klebrige Stoff nachher ja auch reichlich gerührt werden, bis die Kristallisation abgeschlossen ist und der Honig die gewünschte, cremige Konsistenz hat.

Das Ergebnis aber kann sich dieses Mal sehen lassen. Cramer hat gleich drei verschiedene Sorten zur Präsentation aufgebaut: den Sommerhonig, den Blütenhonig, der in diesem Jahr aufgrund der Obstblüte extrem hell ist und fast wie Schweinefett aussieht, und außerdem den Waldhonig.

Letzterer ist ihr persönlicher Geschmacksfavorit, gleichzeitig aber auch kein echter Grund zur Freude für die Imkerin, die sich sehr für den Artenschutz einsetzt. „Läusepipi“ nennt sie den würzigen Waldhonig scherzhaft. Denn die Bienen produzieren ihn aus dem Honigtau von Läusen. Eigentlich gäbe es ihn in den hiesigen Gefilden kaum. Doch das hat sich mittlerweile geändert – und hat mit dem Klimawandel zu tun. „Die Bäume haben Stress durch die große Trockenheit. Dadurch kommen vermehrt Läuse. Dass wir hier jetzt öfter mal Waldhonig haben, bedeutet also: Die Bäume haben viel Stress“, so Cramer. Auch den Insekten macht der Klimawandel zu schaffen. Immerhin beim Nahrungsangebot für die Honigbienen und ihre Schwestern, die Wildbienen, war es aber, wie gesagt, eine gute Saison. Auch weil durchaus vermehrt auf einfache Maßnahmen geachtet werde, die zum Artenschutz beitragen, wie Cramer zufrieden feststellt. Vergangenes Jahr erklärte sie an dieser Stelle, warum es so wichtig ist, auch mal einen Seitenstreifen bei den Grünpflegemaßnahmen auszulassen, damit Wildkräuter und -pflanzen gedeihen können und den Insekten Nahrung und Unterschlupf bieten können. Offenbar mit Erfolg. „Ich stelle durchaus fest, dass die Straßenränder nicht mehr so abgemäht sind und viele heimische Kräuter blühen. Da sage ich ,Danke’ im Namen der Wildbienen und natürlich der Imker.“