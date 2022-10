Eine bewegte Gebäude-Geschichte

Im kommenden Jahr feiert der Dom sein 125-jähriges Weihejubiläum, das historische Rathaus gibt es in diesem Jahr seit 130 Jahren. Ein weiteres markantes Gebäude in Billerbeck feiert seinen 100. Geburtstag: die Alte Landwirtschaftsschule. Eine bewegte Geschichte hat das Gebäude an der Darfelder Straße hinter sich. Am 6. November 1920 wurde in einer gemeinsamen Sitzung von Schulkuratorium und Rat des damaligen Amtes Billerbeck ein Neubau der „landwirtschaftlichen Winterschule“ einstimmig beschlossen, wie die Stadt Billerbeck informiert. Zuvor war die Schule, die es seit 1883 in Billerbeck gab, zunächst im Haus Wübken und dann in einem eigenen Gebäude am Johannis-Kirchplatz untergebracht. Da die Räumlichkeiten nach dem Ersten Weltkrieg aber nicht mehr den Anforderungen genügten, wurde der Neubau ins Auge gefasst.

Das Kulturzentrum Alte Landwirtschaftsschule, liebevoll „Lawi“ genannt, wird 100. Dieses Foto zeigt das Gebäude in seinem noch fast ursprünglichen Zustand und vor der großen Renovierung in den 80er-Jahren.

Mit der Unterstützung einiger wohlhabender Bürger wurde der Bau in diesen wirtschaftlich schwierigen Jahren ermöglicht. Ab dem Jahr 1922 konnte der Unterricht im neuen Gebäude stattfinden. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurde ebenfalls wieder regulär im Gebäude unterrichtet, auch wenn die räumlichen Verhältnisse inzwischen nicht mehr einer zeitgemäßen Bildungsarbeit entsprachen. Im Jahr 1950 fanden deshalb einige Umbauten und Instandsetzungen statt. Diese übernahm der Kreis Coesfeld, der den Unterhalt des Gebäudes zwischenzeitlich vom Amt Billerbeck übernommen hatte. In den 60er-Jahren ging die Zahl der landwirtschaftlichen Schüler in Billerbeck und Dülmen so zurück, dass die Landwirtschaftskammer eine Zusammenlegung forderte, die schließlich 1963 in Coesfeld erfolgte.

Bis 1984 wurde die Alte Landwirtschaftsschule für gewerbliche Zwecke genutzt, bis der Rat der Stadt Billerbeck im Jahr 1984 den Beschluss fasste, das inzwischen ziemlich heruntergekommene Gebäude zu renovieren und zu einem Kulturzentrum umzubauen. Die Kita St. Ludgerus, die in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feiert, zog im Jahr 1989 in das komplette Erdgeschoss ein, wo sie die „Lawi“ seither mit Leben füllt. Der große Außenbereich hinter dem Gebäude ist für die Kita-Kinder seither ein besonderes Highlight in der Kindergartenzeit.

1990 wurde das „Kulturzentrum Alte Landwirtschaftsschule“ nach umfangreicher Sanierung offiziell eröffnet. Für die damals finanziell sehr schwach aufgestellte Stadt war diese Sanierung ein echter Kraftakt, der nur mit der Unterstützung der Kreishandwerkerschaft und geförderten Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen möglich war. Bis heute finden im Saal im Obergeschoss Kulturveranstaltungen, wie beispielsweise die beliebten Aufführungen des plattdeutschen Theaters der Gruppe „Fidelio“ statt. Auch für Ausschusssitzungen, Info- und Bürgerveranstaltungen werden die Räumlichkeiten genutzt. Zudem finden in den weiteren Unterrichtsräumen Kurse der VHS, der Familienbildungsstätte des DJK-VfL und Unterricht der Musikschule statt. Bis in den Keller reicht die Nutzung, wo der „Schachverein Türme Billerbeck 97“ dienstags und freitags zum Schachspielen einlädt. „Die ‚Lawi‘ ist fester Baustein des Billerbecker Kultur- und Stadtlebens. Wir freuen uns nach wie vor über die Möglichkeiten, die uns dieses wunderschöne historische Gebäude bietet, um unseren Bürgerinnen und Bürgern Kultur, Freizeit und Weiterbildung zu ermöglichen“, so Bürgermeisterin Marion Dirks.