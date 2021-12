Eine Kirche zum Auftanken

Billerbeck

Über das Stadium der Idee ist die evangelische Kirchengemeinde schon deutlich hinaus. „Wir sind in den Planungen“, sagt Pfarrer Thomas Ring. Es sind Planungen für eine mögliche Installation einer Photovoltaikanlage auf dem großen Kirchendach. Zum einen sei das Ziel, das Kirchenzentrum an der Ludgeristraße energieautark betreiben zu können, zum anderen solle der erzeugte Strom auch zur Verfügung gestellt werden, berichtet Ring im Gespräch mit unserer Zeitung. Denkbar wäre eine Ladestation für E-Bikes und, wenn möglich, auch eine für E-Autos. Ganz nach dem Motto „Kirche zum Auftanken“. Gute Möglichkeiten, solche Ladestationen aufzustellen, gebe es am Kirchenzentrum, so Ring. Nicht nur Gemeindemitglieder sollen das Angebot dann nutzen können, sondern die Stationen stünden dann für Jedermann zur Verfügung. „Aber da steckt noch ganz viel Arbeit drin“, betont der Pfarrer. „Wir sind noch ganz am Anfang.“ Die Installation der Photovoltaikanlage sei der erste Schritt. Dafür werden laut Ring derzeit Bauzeichnungen angefertigt, die Statik überprüft und die Beschaffenheit des Daches unter die Lupe genommen.

Von Stephanie Sieme