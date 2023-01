Einfach mal ins Gespräch kommen

Die lokale Wirtschaft mit Verwaltung und Politik vernetzen – das ist das Ziel des Billerbecker Unternehmer-Dialogs, der zwar 2019 einen erfolgreichen Aufschlag erlebte, dann aber wegen der Pandemiezeit nicht fortgesetzt werden konnte. Jetzt sollen Vertreter aus den genannten Bereichen wieder ins Gespräch kommen: beim 2. Unternehmer-Dialog am Mittwoch (1. 2.) ab 18.30 Uhr in der Geschwister-Eichenwald-Aula.

Wünschen sich eine große Beteiligung am 2. Unternehmer-Dialog: der geschäftsführende Vorstand von „Billerbeckerleben“ und die Bürgermeisterin: (v.l.) Axel Kuhlmann, Helena Hass, Bürgermeisterin Marion Dirks, Marc Lindenbaum, Olaf Niermann. Es fehlt Heike Geßmann.

Stadt und Unternehmergemeinschaft „Billerbeckerleben“ laden gemeinsam ein und freuen sich, dass Trainer und Coach Bernd Budenz aus Ochtrup, der schon 2020 eingeladen war, als die Veranstaltung kurzfristig abgesagt werden musste, für einen Vortrag zugesagt hat. Er spricht über das Thema Unternehmensführung und richtet dabei den Blick auch auf die Auswirkungen von Corona und Fachkräftemangel. „Wir denken, das ist ein Thema, das die Unternehmer aktuell betrifft und über das sie gern in den Austausch kommen“, sagt Bürgermeisterin Marion Dirks, als sie am Donnerstag mit Vorstandsvertretern von „Billerbeckerleben“ das Programm präsentiert. Genau darum soll es gehen: Meinungsaustausch und Vernetzen – der lokalen Unternehmer miteinander ebenso wie mit Vertretern aus Politik und Verwaltung. „Wir wollen auch die Unternehmen erreichen, die in den Gewerbegebieten ansässig sind“, beschreibt Vorstandsmitglied Marc Lindenbaum die Absicht, den Blick zu weiten.

Der Abend beginnt mit einem Empfang um 18.30 Uhr. Auf die Begrüßung durch die Bürgermeisterin folgt ein Impulsvortrag von Dr. Jürgen Grüner von der Wirtschaftförderung Kreis Coesfeld GmbH, bevor Marc Lindenbaum zum Referat überleitet. Im Anschluss sollen die Gäste bei einem Imbiss ins Gespräch kommen.

„Die große Resonanz auf den ersten Unternehmer-Dialog 2019 und zahlreiche Anfragen nach einer Fortsetzung haben uns motiviert, jetzt einen Neustart zu wagen“, so Dirks. Die Initiatoren planen, die Veranstaltung in Zukunft jährlich anzubieten, ein Frühjahrstermin ist angedacht.

7 Unternehmer, die bislang keine schriftliche Einladung erhalten haben, können sich unter team@billerbeckerleben.de melden.