Einstimmig für Windpark in Hamern

Billerbeck

Über 50 Zuhörer – viele von ihnen Mitgesellschafter der Bürgerwindpark Hamern-Gantweg GbR – haben die Sitzung des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses verfolgt und am Ende mit zufriedenen Gesichtern verlassen. Der Grund: Einstimmig – bei Enthaltung der SPD-Fraktion – hat der Ausschuss die Verwaltung beauftragt, in die Planung für einen Windpark im genannten Bereich einzusteigen. Wenn der Rat dieses Votum heute in seiner Sitzung bestätigt (18 Uhr, Geschwister-Eichenwald-Aula) ist theoretisch der Weg für einen weiteren großen Schritt in die alternative Energieerzeugung in Billerbeck frei. Ob sich allerdings in einigen Jahren in Hamern tatsächlich sieben bis acht Anlagen drehen, ist damit keineswegs sicher. Es gibt viele Unwägbarkeiten – beginnend mit den Gutachten zu Emissions- und Artenschutz, die am Anfang des langen Prozesses stehen.

Von Ulrike Deusch