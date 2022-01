Eltern von Viertklässlern können online Termine buchen

Anmeldung an der Anne-Frank-Gesamtschule startet

Billerbeck/Havixbeck

Das erste Schulhalbjahr neigt sich dem Ende zu. Vor allem für die Viertklässler wird es jetzt spannend, denn mit dem Halbjahreszeugnis steht die Anmeldung an einer weiterführenden Schule an. Wer sich für die Anne-Frank-Gesamtschule (AFG) entschieden hat, kann auf der Homepage der Schule ab sofort einen Anmeldetermin reservieren. Darüber informiert die Schule in einer Pressemitteilung.