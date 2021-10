Endlich sind die Pflastersteine da

Endlich! Das Natursteinpflaster für die Fertigstellung der Gehwege im Bereich Lilienbeck/Mühlenstraße ist eingetroffen. „Nach der Fläche am DRK-Heim werden nun der Einmündungsbereich und die Gehwege rund um die Volksbank und dann die Mühlenstraße rauf fertiggestellt“, kündigt Rainer Hein, Leiter des Abwasserbetriebs, an. Gemeint ist die Mühlenstraße zwischen Lilienbeck und Friedhofstraße. Auf dem anderen Abschnitt der Mühlenstraße zwischen Lilienbeck und Feuerwehr laufen noch Kanalbauarbeiten, die im Moment allerdings krankheitsbedingt stocken, erklärt Hein.

Nach Lieferschwierigkeiten durchs Hochwasser gehen die Arbeiten an Lilienbeck und Mühlenstraße weiter

In der Mühlenstraße sind die Gehwege zum Ärger einiger Anwohner noch immer nicht gepflastert. Das soll jetzt nach und nach erfolgen. Foto: ude

Krankheitsfälle waren in den vergangenen Wochen auch schon mehrfach der Grund für Verzögerungen bei der Wiederherstellung von Fahrbahn und Gehwegen. Vor allem aber gab es Probleme, weil die Firma in der Eifel, die die Pflastersteine liefert, von der Hochwasserkatastrophe betroffen war. „Die Produktionshallen waren komplett verschlammt und die Maschinen zerstört“, berichtet Hein. Er ist erleichtert, dass die dortigen Schäden zum großen Teil behoben sind und das Pflaster jetzt geliefert werden konnte und hofft, dass die Gehwege in der Mühlenstraße bis zum Jahresende fertig werden.

Das würde die Anwohner vermutlich freuen – einer von ihnen ist Heinrich Ahlers und seine Geduld ist arg strapaziert. „Wir wohnen seit neun Monaten an einer Baustelle – Ende offen“, sagt er. Abgesehen vom Gehweg ist auch die Fahrbahn bislang nur geschottert – wann sie ihre Bitumen-Decke bekommt, kann auch Hein noch nicht sagen.

„Wir erfahren als Anwohner nichts“, beklagt sich Ahlers über mangelnde Information. Er habe in der Vergangenheit oft nicht gewusst, was am nächsten Tag vor seiner Haustür passiere. Mal sei nicht klar gewesen, ob er beliefert werden könne, mal habe er plötzlich eine Grube vor der Tür vorgefunden. Hein sieht das ganz anders: „Wir haben immer alles kommuniziert. Wir haben die Gehwege geschottert und die Zugänge immer sichergestellt.“

Dass die Werkstatt in der Eifel ausgefallen ist, nennt er „höhere Gewalt. Das müssen wir so hinnehmen.“ Einen anderen Anbieter habe man nicht wählen können. Der Stein müsse in Farbe und Beschaffenheit gleich sein.

Der Schmutzwasserkanal in der Mühlenstraße zwischen Lilienbeck und Friedhofstraße einschließlich der Hausanschlüsse ist seit einiger Zeit fertiggestellt. Ebenfalls erneuert wurden Wasserversorgungsleitung und Straßenbeleuchtungskabel in diesem Abschnitt. Die Straße ist komplett aufgeschottert und befahrbar.