Die gute Nachricht zuerst: Nach zwei Jahren Pause heißt es am Sonntag (19. 6.) endlich wieder „Gans Billerbeck“ in der guten Stube der Domstadt. Jetzt der kleine Wermutstropfen: Vielleicht muss die beliebte Veranstaltung dieses Mal ohne Gänsemarsch auskommen. „Wegen der Geflügelpest steht er noch auf der Kippe“, informiert Jürgen Maas (Stadt), der für das Programm verantwortlich ist. Seit dem Fund einer infizierten Graugans in Coesfeld vor einigen Wochen ist Vorsicht angesagt. „Es entscheidet sich kurzfristig, ob der Gänsemarsch stattfinden kann“, so Maas.“

Programm für das bunte Vergnügen am Sonntag (19. 6.) in der Innenstadt steht

Fest steht aber das vielseitige Programm, das die Menschen zwischen 11 bis 18 Uhr in die Innenstadt locken wird. Ab 13 Uhr öffnen auch die Geschäfte für einen Einkaufsbummel. Gleich zum Auftakt, nämlich um 11.45 Uhr, steigt das 7. Billerbecker Laufradrennen für alle Kinder von drei bis sechs Jahren. Dabei kommt es nicht so sehr auf den Sieg an, als vielmehr aufs Mitmachen vor großer Kulisse. Die Strecke von rund 100 Metern erstreckt sich vom Rathaus bis zur Eisdiele. Anmeldung ist noch bis 14. Juni möglich per E-Mail an maas@billerbeck.de und über die Internetseite www.billerbeck.de.

Der Musik-Comedian Ingo Bingo tritt gleich mehrfach am Tag auf und präsentiert Artistik, Jonglage, Balanceacts, Tricks und Musik. Apropos Musik: Die Jamstones, ein Akustiktrio mit der Billerbeckerin Sophia Ahlers, spielen Klassiker von den 70er Jahren bis heute. Die BillerBeats sind bestens bekannt und erfreuen das Publikum mit „Klängen aus allen Ecken des Pop, Rock, Soul, Swing, Folk und Funk“, wie sie selbst ihre Bandbreite beschreiben. Music to go, ein Trio, das nicht auf der Bühne, sondern mitten im Publikum steht, spielt Rock’n’Roll, Oldies und Schlager auf dem Markt.

Beim Treckerkorso durch die Innenstadt werden wieder so manche alte Motor-Schätzchen vom Land bewundernde Blicke auf sich ziehen. Start ist um 15 Uhr. Farben für die Seele bringt Gesichts- und Körpermalerin Heike Montreal mit. Traditionelle Handwerkskunst ist zu sehen, eine Spinngruppe zeigt, wie in alter Zeit Fäden entstanden sind. Eine Kleintierausstellung lockt sicher nicht nur die Kinder, für die verschiedene Aktionen angeboten werden. Ein Bungee-Trampolin und eine Riesenrutsche versprechen Bewegung mit viel Spaß. Natürlich gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sich mit Getränken und einem Imbiss zu stärken.

| Sonderveröffentlichung zur Veranstaltung „Gans Billerbeck“ am Donnerstag (16. 6.)