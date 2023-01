Energiefragen werden zum Abenteuer

Zum ersten Mal hat die erfolgreiche Schriftstellerin bei diesem Projekt mit einer Kommune zusammengearbeitet. „Das Bildungsbüro des Kreises Borken ist mit seinem Anliegen an mich herangetreten und ich habe gern zugesagt“, so Bosse. „Die Geschichte hatte ich schnell im Kopf“, erinnert sie sich. Schließlich kennt sich die Autorin mit dem Erfinden spannender Abenteuer für Kinder aus. „Aber eine echte Herausforderung bestand darin, sie an konkreten Orten im Kreisgebiet spielen zu lassen“, schaut Bosse zurück. Erschwerend hinzu kam, dass sie den Auftrag im harten Lockdown erhielt und die Recherche dadurch stark eingeschränkt war. Oft musste das Internet helfen. Immerhin: „An der Haarmühle in Ahaus konnte ich mich draußen mit dem Besitzer treffen – auf Abstand und mit Maske“, so Bosse. Die Wasserburg Anholt in Isselburg, das Aquahaus in Ahaus, das Rock- und Pop-Museum in Gronau, ein Windfeld in Schöppingen, die Wasserkraftschnecke in Rhede-Krechting – das sind nur einige reale Orte im Kreis Borken, die für die Geschichte eine wichtige Rolle spielen. Ein Blockheizkraftwerk, Geothermie, Wasserkraft, Windenergie- und Photovoltaikanlagen – ganz verschiedene Arten erneuerbarer Energien lernen die Kinder ganz en passant beim Lesen kennen – Skizzen inklusive. Und sie bekommen Ideen für Ausflüge an die konkreten Orte, an denen die Geschichte spielt. Die interessante Entdeckungsreise der Kinder hat Illustrator Michael Tewiele aus Bocholt in Bilder umgesetzt. Erstmals hat Sarah Bosse mit ihm zusammengearbeitet. „Wunderbar“, schwärmt sie von seinen originellen, detailverliebten und manchmal augenzwinkernden Arbeiten. „Er hat es genauso umgesetzt, wie ich mir das beim Schreiben vorgestellt habe“, schwärmt sie und blättert die Buchseite auf, auf der eine mollige Fischdame mit Handtäschchen die Fischtreppe neben der Wasserkraftschnecke emporsteigt. „Ich freue mich, wenn ich Kindern das hochaktuelle Thema näher bringen kann“, sagt Bosse. Dass „Das Geheimnis der alten Mühle“ für den Unterricht mit zugewanderten Kindern vor allem auch aus geflüchteten Familien bereits in zwei Sprachen übersetzt worden ist und zusätzlich auch noch in einfacher Sprache für den Förderunterricht vorliegt, findet sie gut. Könnte sich die Schriftstellerin ähnliche Kooperationen mit anderen Kreisen vorstellen? Im Moment hat sie erstmal andere Verpflichtungen. In ihrer bekannten Reihe von Adventskrimis schreibt sie gerade die Geschichte für 2023.

7 „Das Geheimnis der alten Mühle. Erneuerbare Energien im Kreis Borken – eine Geschichte für Kinder“ ist im Aschendorff Verlag erschienen und für 9,90 Euro im Buchhandel erhältlich (ISBN 978-3-402-24954-3.

Wie eine der Illustrationen für das Buch entsteht, zeigt Michael Tewiele auf seiner Homepage: https://www.michael-tewiele.de/kinderbuch/