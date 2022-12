Engagement mit einem Lächeln

Es gibt viel zu tun. Gerade kommt eine riesige Spende Weihnachtsbaumkugeln an. Die müssen natürlich zu den Weihnachtssachen. Gläser werden im Regal zusammengerückt, die Kugeln eingeräumt. „Hoffentlich fällt mir kein Glas, kein Paket mit Kugeln aus der Hand“, sage ich mir. Immer wieder werde ich herzlich von Menschen unterbrochen, die sich genau diese Kugeln anschauen wollen, die Weihnachtsdeko begutachten und die Pakete mit Kugeln direkt mitnehmen – alles gegen eine Spende. Während ich Weihnachtskugeln hin- und herstapel, kommt Weihnachtsstimmung auf. Wie könnte es auch nicht, schließlich bin ich umgeben von Lichterketten, Sternen, Weihnachtsdeko und sogar einem Adventskranz, der – kaum herausgeholt – schon über die Theke geht und ein neues Zuhause gefunden hat.

2016 ist der „einLaden“ an der Münsterstraße eröffnet worden. Ein Team von 22 ehrenamtlichen Helfern engagiert sich, damit alles läuft. Ziel war es, einen Ort des Austausches zu schaffen. „Ich bin 2015/16 zu den Treffen gekommen und habe dann angefangen, hier ehrenamtlich zu arbeiten“, erzählt Mohamad Alshabhar. „Mittlerweile ist er der zweite Mann hier“, so Ingeborg Hoene. „Wir sind hier offen für alle Menschen, das ist ja der Sinn des Projektes: Verständigung zwischen Völkern schaffen, eine Möglichkeit geben, die Sprache zu lernen und jeder kann sich engagieren – egal, wie viele Stunden er aufbringen kann.“ Eine irische Austauschschülerin engagiert sich, ebenso wie eine Ukrainerin, die das einfach als Praktikum betrachtet. „Ich war von Anfang an dabei“, erzählt Hannelore Reuters. „Ich bin vor acht Jahren nach Billerbeck gezogen und wollte Kontakte knüpfen. Die Arbeit macht Spaß und ich habe hier viele tolle Kollegen kennengelernt.“ Die Freude an der Arbeit ist die ganze Zeit bemerkbar und ich kann es nachvollziehen: Neben dem Umräumen trudeln am laufenden Band Spenden ein, die begutachtet werden und ihren Platz in den Regalen finden. Schreibtischlampen, Geschirr – die Bandbreite ist groß und während ich nach einem Buch über Dinos suche, finde ich sogar mein altes Deutschbuch aus der Oberstufe zwischen den Büchern. „Wir nehmen nur Kinderbücher an, ebenso nur Kinderkleidung“, so Axel Hoene, Leiter des „einLadens“. „Das hat den einfachen Grund, dass der Platz hier begrenzt ist und es für die Erwachsenenkleidung zudem die Textiloase gibt.“ Während ich arbeite, sind sechs weitere Helfer vor Ort – die Standardbesetzung, wie ich lerne. „Wir haben einen harten Kern von zwei bis drei Leuten für die Arbeit hinter den Kulissen, aber alles an Zeit, die die Menschen hier investieren möchten, ist okay“, so Ingeborg Hoene. Jede helfende Hand ist willkommen. Mein Bereich heute ist das Weihnachtssortiment mit den Kugeln. Weihnachtskugeln. Immerhin habe ich mein Ziel erreicht und nicht ein Glas oder eine Kugel fallen lassen. Aber vor allem habe ich gelernt, was für eine Arbeit im „einLaden“ geleistet wird und neue, engagierte Menschen kennengelernt.