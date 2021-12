Engelsgleich und mit viel Pomp

Jahresabschlusskonzert im Dom erklingt am 30. Dezember

Billerbeck

Vivat musica – es lebe die Musik! In einer Zeit, die geprägt ist von täglichen niederschmetternden Nachrichten und massiven Einschränkungen des öffentlichen Lebens, soll das Jahresabschlusskonzert im Dom den Besuchern durch die Musik einen Moment der Hoffnung und Freude schenken. Auch wenn der Propsteichor Billerbeck bedingt durch die Pandemie wiederum das Konzert nicht mitgestalten kann, so erwartet die Zuhörer gleichwohl ein ausgesprochen festliches Programm mit dem Kourion-Orchester und der Sopranistin Anna-Sophie Brosig aus Münster unter der Leitung von Kantor Lukas Maschke, heißt es in der Ankündigung.