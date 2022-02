„Er brennt für die Feuerwehr“

Von seinen 36 Lebensjahren hat Heuermann 25 in der Feuerwehr verbracht. „Vielleicht kommt die Begeisterung daher, dass ich mit meiner Familie als Kind kurze Zeit über der Feuerwehr gewohnt habe“, scherzt er. Oder es liegt einfach in der Familie, schließlich ist Vater Matthias Heuermann ebenfalls Stellvertreter von Wehrleiter Wolfgang Langner. „Wir freuen uns sehr, dass mit der Ernennung von Florian Heuermann die Leitung der Wehr verstärkt wird“, sagt Marion Dirks in der kleinen Feierstunde. Die Aufgaben der Wehr würden immer größer. „Da ist es gut, dass Feuerwehr, Rat und Verwaltung sich frühzeitig auf eine Verstärkung der Führungsebene verständigt haben“, so Dirks.

Mit Fortbildungen und Lehrgängen hat sich Stadtbrandinspektor Florian Heuermann für seine neue Aufgabe, die er zuletzt schon kommissarisch ausgeübt hat, vorbereitet. Wegen Corona zog sich die Qualifizierung in die Länge, im Dezember war schließlich die letzte Prüfung bestanden.

Die Arbeit in der Führungsriege der Feuerwehr sei ein zeitintensives Ehrenamt, räumt Heuermann ein. Das gehe nicht ohne starke Rückendeckung in der Familie, sagt er und gibt den Blumenstrauß, den er zusammen mit der Urkunde erhalten hat, direkt an Ehefrau Luisa weiter. Die Gestaltungsmöglichkeiten, die die Mitarbeit im Leitungsteam mit sich bringt, findet Heuermann besonders reizvoll. Schwerpunkte seiner Arbeit sind die Bereiche Ausbildung und Kommunikation. Zuletzt hat er sich schon intensiv bei der Planung und in der Bauphase der neuen Feuerwache eingebracht.

„Ich habe großen Respekt vor der Arbeit der Feuerwehr“, spricht Marion Dirks den Kameraden und Kameradinnen ein Lob aus. Die Kontinuität in der Führungsebene sieht sie als besondere Stärke, ebenso eine gute Ausrüstung. „Unser Bestreben ist es, unsere Wehr mit modernem Material für ihre Arbeit auszustatten.“

Zum Abschluss berichtet Florian Heuermann von einem Angebot, das das neue Feuerwehrhaus ermöglicht und für das er sich stark macht: „Wir können in den Büros Co-Working-Spaces anbieten für Mitglieder, die im Homeoffice arbeiten.“ Die sind dann im Einsatzfall schnell verfügbar.