Erste Anmeldungen der Jecken liegen vor

Die ersten Anmeldungen lagen schon vor Weihnachten vor. „Traditionell geht es aber erst jetzt richtig los“, sagt Philipp Ahlers. Ganz viele Anfragen zur Teilnahme am Billerbecker Karnevalsumzug würde es bereits geben – per E-Mail und per Telefon. „Auch von Gruppen aus Nachbargemeinden“, erzählt Ahlers, der zur Interessensgemeinschaft Karneval gehört, die den närrischen Lindwurm organisiert. Bis zum 30. Januar können sich Jecken, die sich mit Fußgruppen oder Wagen am Karnevalsumzug beteiligen möchten, noch anmelden. Entsprechende Anmeldebögen sind beim „BillerBäcker“ (Ludgeristr. 10) oder online über die Internetseite der Stadt Billerbeck erhältlich. Ausgefüllt abgegeben werden müssen sie ausschließlich beim „BillerBäcker“ – außerhalb der Öffnungszeiten können die Anmeldungen in den Briefkasten geworfen werden.

An Altweiber (16. Februar) findet der große Karnevalsumzug statt – erstmals nach zweijähriger Corona-Pause. Im vergangenen Jahr gab es nur einen Mini-Umzug. Mit zwei kunterbunten Karnevalswagen ging es am Vormittag auf einer kleinen Runde durch die Stadt – inklusive Besuch der Schulen. Nun soll der närrische Lindwurm wieder in seiner ursprünglichen Größe stattfinden. Los geht es um 10.30 Uhr am Schulzentrum „An der Kolvenburg“. Die Route in der Innenstadt ist wie folgt: Baumgarten, Zum Alten Hof, Kurze Straße, Markt, Ludgeristraße, Lilienbeck, Lange Straße, Münsterstraße, Kurze Straße und Markt. Dort endet der närrische Lindwurm mit der Proklamation des Prinzenpaares. Sophie Exner und Jona Pappenberg, die dieses royal-närrische Amt übernehmen, werden dann Bürgermeisterin Marion Dirks den Rathaus-Schlüssel abknöpfen und den Ton in der Fünften Jahreszeit angeben.

„Die Organisation läuft gut“, sagt Ahlers. Bei der Versammlung der Interessensgemeinschaft im Herbst haben sich noch weitere Menschen gefunden, die bei der Organisation mitanpacken möchten. „Wir suchen noch Sponsoren für Wurfmaterial“, so Ahlers. Wer spenden möchte, kann sich bei ihm unter Tel. 0170/2735003 melden. Auch zwei Zelte sind für feiernde Jecken schon in trockenen Tüchern. Nun hoffen die Karnevalisten schon mal auf gutes Wetter. Ahlers: „Aber wir können auch mit Regen.“ | www.billerbeck.de/Seiten/Billerbecker-Altweiber-Karnevalsumzug-2023.html?