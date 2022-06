Erste Majestät bereits vorab gekrönt

Das Schützenfest startet am Freitag mit dem Antreten des gesamten Schützenzuges zur Abholung des amtierenden Königshauses und des Silberkönigs Reinhold Beulker. Im Anschluss wird gemeinsam die Schützenmesse in St. Johann gefeiert – es folgt die Kranzniederlegung am Mahnmal. Am Abend laden die Johanniter zur Verabschiedung des alten Königshauses in das Festzelt am „Helker Berg“ ein. Für die musikalische Begleitung sorgt die Band „Musica E“.

Der Samstag startet für die Schützen mit der Abholung der Königshäuser und einem Frühshoppen im Gasthof Dahl, ehe es dann ab dem Mittag ernst wird und die Schützenbruderschaft auf der Wiese am Weihgarten den neuen Schützenkönig ermittelt. Während des Vogelschießens findet eine Verlosung statt, bei der es viele Preise zu gewinnen gibt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Proklamation des neuen Johanniter-Königshauses sowie der traditionelle Fahnenschlag finden dann gegen 16.30 Uhr auf dem Schulhof des Johannisschulgebäudes statt. Ab 20 Uhr startet dann im Festzelt am „Helker Berg“ der Königsball mit dem neuen Königshaus und allen Billerbecker Schützenvereinen. Die Band „Start Up“ wird an diesem Abend für Partystimmung sorgen.

Während der Festumzüge werden die Johanniter vom Blasorchester Billerbeck und dem Spielmannszug Altenberge begleitet. Alle Billerbecker sind zum Schützenfest willkommen.