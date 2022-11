Erster Schritt in Richtung Wohnnutzung

Billerbeck

(ct). Wenn man hören könnte, wie Steine vom Herzen fallen, dann wäre es am Donnerstagabend im Bauausschuss wohl recht laut am Platz von Stadtplanerin Michaela Besecke geworden, als die Politiker nach langem Hin und Her doch einstimmig die Entwicklungsziele für die Nachnutzung des ehemaligen Feuerwehrstandortes an der Mühlenstraße beschlossen und die Verwaltung mit der Erstellung eines Bebauungsplanes beauftragten. In der Diskussion sah es nämlich immer wieder so aus, als käme keine Bewegung in die Sache. Für die CDU sahen Tatiana Holtmann und Thomas Schulze Temming zwei Grundsatzfragen nicht geklärt: Soll das bestehende Gebäude erhalten bleiben oder nicht? Und: Will die Stadt Billerbeck das Grundstück behalten oder veräußern – eine Frage, die der Hauptausschuss beantworten muss. „Man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen“, plädierte Besecke dafür, nicht auf eine Entscheidung des Hauptausschusses zu warten.