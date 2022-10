Erstmal nur noch drei Bühnenwerke

„Wir streichen nicht, wir wechseln nur“, betont Diana Lamers. Künftig wird die Freilichtbühne Billerbeck neben den Aufführungen im Sommer entweder das Familienwinterstück oder das Studiobühnenstück auf die Bühne bringen. Das heißt: Es gibt pro Saison nur noch drei statt vier Inszenierungen. Der Grund: fehlende Manpower in einigen Hinterbühnen-Abteilungen.

„Wir haben bei einem Stück bis zur Premiere eine Vorlaufzeit von über einem Jahr. Rechnet man die Stückfindungsphase hinzu, sind es sogar anderthalb Jahre“, berichtet Christian Alexander (Geschäftsführer Kultur). Ist das Bühnenwerk ausgesucht, wird das Regieteam zusammengestellt, sich um Rechte und Lizenzen gekümmert und Verträge geschlossen. Gleichzeitig nehmen auch schon die Hinterbühnen-Abteilungen wie Bühnenbau, Kostümschneiderei und Technik ihre Arbeit auf. Feiert ein Bühnenwerk gerade Premiere, sind die Engagierten in den Hinterbühnen-Abteilungen schon mit der Arbeit für das nächste Theaterstück beschäftigt, so Alexander. Allerdings gebe es aktuell nicht genug Manpower, die die ganze Arbeit stemmen könne. „Ein Phänomen, mit dem alle Vereine zu kämpfen haben“, sagt Bianca Grzanowski (Bühnenorganisation). Es habe sich seit mehreren Jahren abgezeichnet und sei noch einmal durch Corona verschärft worden.

Nun soll der Druck verringert werden. Denn der Stresslevel sei einfach zu hoch gewesen für „die schmale Mannschaft, die alles stemmen muss“. Es sei einfach zu viel geworden, es habe keine Luft mehr zwischen den Stücken gegeben. „Und es soll ja Spaß machen. Es ist ein Hobby“, betont Bianca Grzanowski. Denn nicht zu vergessen: Die Mitglieder der Freilichtbühne engagieren sich ehrenamtlich. Allein 500 bis 600 ehrenamtliche Arbeitsstunden seien für ein Bühnenbild wie beim Familienwinterstück, das in der Geschwister-Eichenwald-Aula aufgeführt wird, erforderlich. „Und das ist ein kleineres Bühnenbild“, betont Bianca Grzanowski. Die Entscheidung, Familienwinterstück und Studiobühnenstück im Wechsel zu inszenieren sei „wichtig und richtig“, so die verantwortliche für die Bühnenorganisation. Zudem wollte die Freilichtbühne auf kein einziges Stück komplett verzichten, sagt Christian Alexander.

Auch, wenn gerade keine Aufführungen stattfinden, ist im Weihgarten immer etwas zu tun und etwas los. „Die Hinterbühnen-Abteilungen arbeiten das ganze Jahr – von Januar bis Dezember“, berichtet Diana Lamers (Geschäftsführerin Marketing). Es habe für sie keine Pause gegeben. Und auch die Bildung von Teams, die sich abwechseln könnten, sei aufgrund fehlender Engagierter nicht möglich gewesen. Die Freilichtbühne sei immer auf der Suche nach Interessierten, die sich gerne hinter der Bühne engagieren möchten. Dringende Unterstützung werde in den Abteilungen Bühnenbau und Kostümschneiderei benötigt, so Diana Lamers. Wer sich vorstellen kann, hinter der Bühne mit anzupacken, kann einfach eine E-Mail an info@freilichtbuehne-billerbeck.de schreiben.

Seit einiger Zeit engagieren sich schon wieder mehr Personen in den Hinterbühnen-Abteilungen, so Christian Alexander. Wenn das so bleibe, gebe es die Option, die Stückanzahl pro Jahr wieder auszudehnen.