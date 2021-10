Erstmals nur per Briefwahl abstimmen

Billerbeck

Ab dieser Woche sollen die Unterlagen für die wahlberechtigten Mitglieder der katholischen Kirchengemeinde in die Briefkästen flattern. Zweimal gibt es Post. Schließlich stehen am 6. und 7. November zeitgleich auch zwei Wahlen für die Katholiken an – die des Pfarreirates und die des Kirchenvorstandes. „Wir sind sehr froh über die wunderbare Situation, dass wir für beide Gremien viele KandidatInnenen aus allen Bereichen der Pfarrei gewinnen konnten. Wir, die sich nicht mehr aufstellen lassen, gehen mit ruhigem Herzen“, sagt Monika Stockmann, Vorsitzende des aktuellen Pfarreirats, die nach vielen Jahren ehrenamtlichen Engagements in diesem Gremium aber nicht noch einmal kandidieren wird und in den „Pfarreirats-Ruhestand“ geht. Auch Dorothee Ahlers, Ulrich Angelkotte, Petra Dresemann, Barbara Evers, Hanna Falk-Oster, Marlies Wiesmann und Martina Wolters stellen sich nicht erneut zur Wahl.

Von Stephanie Sieme