Etwa 2700 Pikse werden möglich sein

Wild entschlossen sind sie. „Wir wollen dazu beitragen, die Impfungen voranzubringen – sowohl Booster-, als auch Erst- und Zweitimpfungen“, sagt Bürgermeisterin Marion Dirks. Etwa 2700 Impfungen sollen vom 10. bis 12. Dezember im Don-Bosco-Schulgebäude durchgeführt werden. Turnhalle und Mensa verwandeln sich am dritten Adventswochenende in ein Impfzentrum. Dabei handelt es sich um ein gemeinsames Impfangebot der beiden Baumberge-Kommunen Billerbeck und Havixbeck. Viele Ärzte und medizinische Fachangestellte, Apotheker und pharmazeutische Fachkräfte sowie Helfer des Deutschen Roten Kreuzes und der Feuerwehr stehen bereit, um für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen. Ärztlicher Leiter ist der Billerbecker Dr. Thomas Hellmann, die pharmazeutische Leitung hat Günter Idelmann, ebenfalls aus der Domstadt, inne.

Gebucht werden müssen die Impftermine über die Internetseite https://impfstellen-drk-coesfeld.de. Freigeschaltet werde die Termine allerdings erst, wenn auch der Impfstoff da ist, wie Hubertus Messing (Stadt Billerbeck) betont. Voraussichtlich am kommenden Mittwoch soll die Freischaltung erfolgen. Der Impfstoff sei bereits bestellt, informiert Marion Dirks. Über den Kreis Coesfeld sei dies erfolgt. Die Aufbereitung der Impfstoffe übernehmen gemeinschaftlich die Teams aller fünf Apotheken aus Billerbeck und Havixbeck, wie die beiden Kommunen informieren. Die DRK-Ortsvereine und die Freiwillige Feuerwehr haben „sehr schnell Einsatzpläne“ aufgestellt. Alle Helfer hätten sich nach einem Aufruf in kürzester Zeit bei den beiden Kommunen gemeldet. „Was in kürzester Zeit auf die Beine gestellt wird, ist sensationell“, betont Havixbecks Bürgermeister Jörn Möltgen. Es sei ein tolles Beispiel für nachbarschaftliche Kooperation. Schon aufgrund der Anne-Frank-Gesamtschule stünden die beiden Kommunen in nachbarschaftlicher Verbundenheit, so Marion Dirks. Und die Zusammenarbeit funktioniere gut.

Die Gemeinde Havixbeck plant, einen Shuttleservice zwischen den beiden Orten einzurichten. Wie das genau ablaufen könne, müsse noch geklärt werden, so Jörn Möltgen. Empfangen werden alle Impfwilligen in der Mensa des Billerbecker Don-Bosco-Schulgebäudes – mit der Eingabe der Daten und der Ausstellung von Aufklärungs- und Einwilligungsbögen. Auch ein Wartebereich wird eingerichtet. Von diesem „geht es dann in die Turnhalle, in der in den vier Umkleidekabinen vier Impfstraßen aufgebaut sind. Dort wird geimpft“, informieren die beiden Kommunen. Die vorgeschriebene 15-minütige Wartezeit verbringen die Geimpften in der Turnhalle. Beim Check-Out bekommen sie anschließend die Unterlagen ausgehändigt, über den Notausgang geht es aus der Halle wieder raus.

Impfen lassen können sich alle ab 16 Jahren. Der Impfstoff Biontech stehe für junge Leute unter 30 Jahren bereit. Etwa zehn Prozent der gesamten Impfungen würden mit Biontech erfolgen, so Hubertus Messing. Alle anderen werden mit Moderna geimpft. Für Booster-Impfungen gilt folgendes: Die Zweitimpfung muss fünf Monate zurückliegen. Personen, die mit Vaccine Janssen (Johnson&Johnson) geimpft wurden, können sich schon nach vier Wochen nachimpfen lassen.

7 Mitgebracht werden müssen Impfpass und der Personalausweis sowie die schriftliche Bestätigung des Impftermins, die nach erfolgreicher Buchung per Mail zugeschickt wird. Es können nur Menschen geimpft werden, die symptomfrei sind und kein Fieber haben. Es wird seitens der Kommunen dringend empfohlen, vor dem Impftermin einen Corona-Schnelltest zu machen. An der Impfstelle ist das nicht möglich.