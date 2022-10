Feuer und Flamme für „Urmel“

Für Lynn Albert und Theresa Waltering ist es ein echter Teil ihrer Kindheit, den sie auf die Bühne bringen. Am liebsten hätten sie selbst mitgespielt, jetzt liegt die Inszenierung von „Urmel aus dem Eis“ nach dem berühmten Kinderbuch von Max Kruse, das vielen auch als Puppenspiel der Augsburger Puppenkiste oder als Film mit Dirk Bach bekannt ist, in ihren Händen. „Vielleicht wird es ja in zehn Jahren nochmal aufgeführt, dann können wir ja mitspielen“, sagt Lynn Albert schmunzelnd.

Scheinwerfer an für Urmel und seine Freunde: Die Proben für das Familienwinterstück laufen auf Hochtouren und liegen gut in der Zeit, wie Regisseurin Lynn Albert (2.v.l.) – hier mit Theresa Waltering (l., Regieassistenz) und einem Teil des Ensembles – verrät.

Sie und Theresa Waltering bilden ein junges Regieteam, das zwar zum ersten Mal an der Freilichtbühne inszenieren, aber mit dem Theater im Weihgarten groß geworden ist. 2003 hat Lynn Albert zum ersten Mal bei einem Stück mitgespielt. Ein Jahr später stand sie zusammen mit Theresa Waltering auf der Bühne. „Wir mussten Kirschen aufhängen“, erzählt Theresa Waltering. „Wir waren Volk.“ In Pinocchio. Seitdem haben sie in unzähligen Stücken mitgespielt. „18 Jahre später stehen wir nun auf der anderen Seite“, so die Logopädin.

An der Heimatbühne zu inszenieren, sei ein schönes Gefühl. „Ich habe aber auch Respekt davor gehabt“, berichtet Lynn Albert, die Theaterpädagogik studiert hat. Es habe viele Vorteile: Unter anderem kenne man alle Leute. „Aber das sind natürlich auch meine größten Kritiker. Sie kennen einen von klein auf. Der Druck ist ein ganz anderer“, sagt sie. Ebenso wie die emotionale Bindung.

Ob auch die Inszenierung eines Klassikers aus der eigenen Kindheit für Druck sorgt? „Nein“, sagt Lynn Albert. Bei Pippi Langstrumpf, ihrem Kindheitsidol, wäre das allerdings anders. Das Textbuch von Urmel sei modernisiert worden und bei der jetzigen Generation sei das „Urmeli“ nicht mehr so präsent. „Ich glaube, bei den Eltern vielmehr. Aber so kann ich mein Urmel zeigen“, so Lynn Albert.

Die Rollen seien fabelhaft, die Charaktere eigensinnig und – ja – auch ein wenig bekloppt. Sie hätten laut Regisseurin starkes Identifikationspotenzial. Jeder Mensch werde sich in einer dieser Figuren wiederfinden. Die Geschichte sei „mit viel Liebe und Witz“ geschrieben. Mit viel Pepp. Aber es werde auch emotional. „Urmel ist einfach für alle“, betont die Regisseurin. Für Großeltern, Eltern und Kinder. Die Freilichtbühne Billerbeck ist erst weltweit die zweite Bühne, die die modernisierte Version spielen darf, berichtet Christian Alexander (Geschäftsführer Kultur).

Die Proben laufen auf Hochtouren. „Wir liegen unglaublich gut in der Zeit“, berichtet die Theaterpädagogin. Der Text steht, die Szenen sind durchgestellt, an den nächsten Wochenenden stehen Tanz und Gesang auf dem Programm. Es kann auch schon mit dem Bühnenbild geprobt werden. Die Hinterbühnen-Abteilungen seien „unglaublich flott“. Alle sind Feuer und Flamme für Urmel. Das Ensemble – der Älteste ist 72 Jahre alt, die Jüngste sechs – sei unglaublich stark. „Die Chemie stimmt einfach“, findet Yvonne Lödding, die in die Rolle von Schweinedame Wutz schlüpft. „Das ist eine coole Truppe. Alle sind sehr engagiert“, erzählt auch Alexander Waltering, der 1997, als die Freilichtbühne das letzte Mal „Urmel aus dem Eis“ aufgeführt hat, als Kind mit auf der Bühne stand. Er hat damals die Spitze eines Eisberges gespielt. Nun ist er König Pumponell von Pumpolonien. Es mache schon Spaß, bei den Proben zuzusehen. Es sei eine schöne, leichte Geschichte, findet auch Theresa Waltering, die sich selbst als absoluten Hardcore-Urmel-Fan bezeichnet. Die Charaktere würden einen bezaubern. Ohnehin sei alles ganz zauberhaft. „Wir sind schon ein wenig verliebt“, sagen sie und Lynn Albert unisono. In die Geschichte und in Urmel, in Pinguin Ping, in Waran Wawa und wie sie alle heißen. „Wir würden eigentlich lieber selber Urmel spielen“, so Theresa Waltering mit einem Lächeln.